На Урале экс-депутата осудили условно за наезд на инспектора ДПС

Суд вынес приговор экс-депутату Тобольской городской думы седьмого созыва, который минувшим летом около семи часов вечера на восьмом километре автодороги Тобольск - Байгара нарушил правила дорожного движения, наехал на человека и скрылся с места.

Напомним, в тот день народного избранника остановил наряд ГИБДД. Вместо того чтобы выполнить требования инспектора ДПС, мужчина двинулся дальше и зацепил правоохранителя. Позже сам депутат оправдывался, что за рулем находился его сын, а сам он был на Севере.

В местном следкоме придерживаются другого мнения:

- Собранные следователями регионального СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора, - говорится в сообщении ведомства.

Бывший депутат признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (ч. 1. ст. 318 ч. УК РФ). Приговором суда ему назначено наказание в виде года и 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и восемь месяцев.