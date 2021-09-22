"Убийцу" Land Rover Defender начали тестировать в кузове пикап

A près d’un an de la commercialisation de l’ @INEOS #Grenadier, la version pick-up du 4x4 est déjà testée sur la route 📸 #IneosGrenadier #pickup ⬇️ https://t.co/FhNgpSjXxh — L'Automobile Magazine (@LAutomobileMag) September 20, 2021

В следующем году компания миллиардера Джима Рэтклиффа Ineos планирует начать выпуск серийного внедорожника Grenadier, созданного в качестве альтернативы ушедшему Land Rover Defender. Вместе с ним на конвейер одновременно может встать пикап.

Фото шасси Ineos, на котором создаётся пикап, опубликовал L"Automobile Magazine. Автомобиль не имеет никакого камуфляжа. Будущий пикап получит двурядную кабину и, судя по снимкам, очень компактный грузовой отсек.

Предполагается, что бензиновый двигатель мощностью 285 л.с. грузовичку не достанется. Место под капотом займёт безальтернативный дизель на 249 л.с. в паре с 8-диапазонной автоматической трансмиссией.

Ineos Automotive сотрудничает с концерном BMW, поэтому силовые агрегаты поставляются этим производителем. Как и внедорожник, пикап Grenadier получит систему полного привода с блокировкой дифференциалов.

Ранее Ineos опубликовала официальные фото салона Grenadier c необычной крышей с двумя стеклянными секциями и панелью управления между ними.