Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
22.09.2021 11:15
Рубрика: Легковые авто

"Убийцу" Land Rover Defender начали тестировать в кузове пикап

Текст: Константин Руссов

В следующем году компания миллиардера Джима Рэтклиффа Ineos планирует начать выпуск серийного внедорожника Grenadier, созданного в качестве альтернативы ушедшему Land Rover Defender. Вместе с ним на конвейер одновременно может встать пикап.

Фото: Пресс-служба Skoda.
Toyota в конце списка. Британцы назвали самые надежные кроссоверы

Фото шасси Ineos, на котором создаётся пикап, опубликовал L"Automobile Magazine. Автомобиль не имеет никакого камуфляжа. Будущий пикап получит двурядную кабину и, судя по снимкам, очень компактный грузовой отсек.

Предполагается, что бензиновый двигатель мощностью 285 л.с. грузовичку не достанется. Место под капотом займёт безальтернативный дизель на 249 л.с. в паре с 8-диапазонной автоматической трансмиссией.

Ineos Automotive сотрудничает с концерном BMW, поэтому силовые агрегаты поставляются этим производителем. Как и внедорожник, пикап Grenadier получит систему полного привода с блокировкой дифференциалов.

Ранее Ineos опубликовала официальные фото салона Grenadier c необычной крышей с двумя стеклянными секциями и панелью управления между ними.

#Land Rover