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22.09.2021 19:51
Рубрика: Общество

Выйти на мировой уровень

Вузы, стремящиеся войти в программу академического лидерства "Приоритет 2030", ставят высокие цели
Текст: Мария Набиркина
Российская газета - Спецвыпуск № 218(8569)
До 25 сентября комиссия Минобрнауки России по отбору участников программы академического лидерства вузов "Приоритет 2030" заслушивала защиту вузовских стратегий. Представлять их в Москву приезжали команды 187 университетов, подавших заявки на участие.
У российских студентов есть все возможности стать высококвалифицированными специалистами. Фото: Photoxpress У российских студентов есть все возможности стать высококвалифицированными специалистами. Фото: Photoxpress
У российских студентов есть все возможности стать высококвалифицированными специалистами. Фото: Photoxpress

Напомним, на финансовую поддержку из федерального бюджета смогут претендовать не менее 100 российских университетов.

Фото: shutterstock.com
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- Современные условия развития государства и общества диктуют необходимость опережающего развития науки и системы высшего образования, - подчеркнул научный руководитель программы Андрей Волков. - "Приоритет 2030" - один из механизмов, определяющих вектор этого развития: у программы есть конкретные цели и задачи, демократичные принципы, прозрачные и понятные условия участия.

Уже в конце сентября определятся вузы, которые получат базовую часть гранта. А в ноябре Совет программы утвердит список университетов, которые дополнительно получат спецгрант на развитие исследовательского, территориального или отраслевого лидерства.

Что интересного придумали вузы? Например, Республика Башкортостан представила знаковую для региона программу развития высшего образования. Пожалуй, это единственный пример, когда развитие системы высшего образования строится на слиянии двух крупнейших вузов региона - Башкирского государственного университета и Уфимского государственного авиационного технического университета.

Что даст такой синтез? По словам ректора УГАТУ Сергея Новикова, главное - новый уровень развития образования, которое будет востребовано не только в российском пространстве, но и на мировом уровне.

На финансовую поддержку из федерального бюджета смогут претендовать не менее 100 российских университетов

"Мы идем к тому, чтобы конкурировать не внутри региона и не с российскими вузами, а быть конкурентоспособными в мировом пространстве", - подчеркнул Сергей Новиков.

"В Кубанском государственном технологическом университете ставят амбициозные задачи по ключевым проблемам человечества: снижению углеродного следа и новым пищевым технологиям. Мы нацелены на уменьшение углеродного следа за счет новой энергетики и на создание новых продуктов, адаптированных под каждый регион, - отметил врио ректора КГТУ Михаил Барышев. - Их будут разрабатывать и студенты, мы перейдем на проектное обучение, в рамках которого у ребят появится возможность самим участвовать в создании новых технологий с последующим внедрением не только в регионе, но и во всем мире".

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна обещает серьезную трансформацию своей внутренней системы. Стратегический проект - цифровой и промышленный дизайн, а это подразумевает серьезную работу в таких направлениях, как биоразлагаемые материалы, высокотехнологичная мода и умный текстиль. По мнению ректора вуза Алексея Демидова, будущее за такими специальностями, как прикладная информатика в дизайне, информационные технологии в дизайне.

Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ
Вузы-участники Евразийского НОЦ взяли курс на "Приоритет- 2030"

Новосибирский государственный аграрный университет станет опорным научно-образовательным центром АПК для всей Западной Сибири. Именно здесь будут готовить аграриев, развивать агротехнологии и формировать экосистему с партнерами, которые помогут не только вести исследования, но и внедрять научные инновации на практике.

В МИРЭА - Российском технологическом университете приоритетными направлениями развития вуза станут цифровизация и все, что связано с появлением новых материалов.

"Сегодня в нашем вузе нет неглавных направлений. Мы старались во время становления вуза из каждого направления сделать нечто уникальное, что будет востребовано экономикой страны, - поделился ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. - Мы предлагаем абитуриентам при поступлении в вуз заключить договор целевого обучения, а потом на протяжении обучения готовим такого студента или к научно-исследовательской, или к преподавательской деятельности".

Дословно

Валерий Фальков, министр науки и высшего образования:

- Мы обеспечили максимальную прозрачность и понятность всех процедур отбора. Уверен, что принципы развития, которые заложены в стратегических проектах университетов, послужат на благо как самому вузу, так и всей системе высшего образования.

Комментарий

Алевтина Черникова, ректор Национального исследовательского технологического университета "МИСиС":

Фото: Пресс-служба МГТУ СТАНКИН
Владимир Серебренный: Российские технические вузы выходят на мировой уровень

- Цель программы - сформировать большую группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок. В программе "Приоритет 2030" учтен опыт создания национальных исследовательских университетов, опорных и федеральных вузов, Проекта 5-100. В 2008 году МИСиС первым в России получил статус национального исследовательского технологического университета, в 2013 году вошел в число участников Проекта 5-100. Сегодня университет входит в ТОП-500 ведущих вузов мира по версии глобального рейтинга QS. Мы приняли решение участвовать в конкурсе программы "Приоритет 2030" базовой и специальной части "Исследовательское лидерство". Участие в программе "Приоритет 2030" позволит нам реализовать больше прорывных научных разработок, сформировать уникальные междисциплинарные программы, создать новые возможности для наших студентов.

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