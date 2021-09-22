В Минэнерго назвали причины рекордного роста цен на бензин на бирже

На колебание биржевых котировок на автомобильное топливо оказывает влияние продолжающийся период ремонтов на нескольких нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), а также начавшийся переход рынка от летних сортов топлив к зимним. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго, комментируя повышение оптовых цен на бензин на бирже.

Эти факторы повышают спрос на топливо, при этом риски появления дефицита товара на торгах полностью исключены, уточнили в ведомстве. Запасы бензина на нефтебазах, а также биржевые поставки сохраняются на стабильно высоком уровне, по оперативным данным на начало недели, они составляли 19,8 тыс. тонн в сутки по АИ-92 и 10,8 тыс. тонн сутки по АИ-95, что на 24% и 36% больше чем в сентябре 2019 года. Объемы производства бензинов разных марок достигают ежесуточных 106 тыс. тонн, что находится на уровне обычном для начала сентября. После завершения плановых ремонтов на НПЗ рост производства бензина также поспособствует стабилизации биржевых цен, отметили в Минэнерго.

Ранее стало известно, что на торгах 22 сентября Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цена на бензин Аи-95 установила рекорд, поднявшись до 60,18 тыс. рублей за тонну. При этом по свежей статистике Росстата, средние розничные цены на бензин в России за период с 13 по 20 сентября снизились на 1 копейку до 48,87 рубля за литр.

В Минэнерго подчеркнули, что выгодность поставок на внутренний рынок и их высокий уровень сохраняются благодаря работе скорректированного "демпфирующего механизма", который сдерживает изменение розничных цен на топливо на уровне инфляции. В ведомстве ожидают, что в дальнейшем розничные цены продолжат меняться темпами, близкими к уровню инфляции.