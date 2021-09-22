В ПФР разъяснили порядок увеличения пенсий

Повышение пенсии в связи с такими событиями, как достижение 80-летнего возраста, приобретение так называемого северного стажа или увольнение с работы, не привязано к фиксированным датам в течение года. Например, к 1 октября. Об этом напоминает Пенсионный фонд России.

Увеличенные пенсии устанавливаются гражданам не с начала какого-то определенного месяца, а при наступлении соответствующих обстоятельств. Так, когда пенсионеру исполняется 80 лет, то ему удваивается фиксированная выплата. Она будет составлять не 6 тысяч с небольшим, а более 12 тысяч в месяц. Самому пенсионеру при этом не надо ничего делать для получения надбавки - Пенсионный фонд автоматически устанавливает ее по имеющимся данным.

Северный стаж также назначается не с начала определенного месяца, а когда возникает право на него. В этом случае пенсионеру надо только подать заявление с подтверждающими документами в Пенсионный фонд, после чего выплаты будут пересчитаны с нового месяца.

Те, кто полностью выработал северный стаж, имеют право досрочно уйти на пенсию на 5 лет раньше и получать повышенные выплаты независимо от места проживания. Для того чтобы человеку, работавшему на Севере, досрочно выйти на пенсию, ему надо трудиться в условиях Крайнего Севера 15 лет или 20 лет в приравненных к северным местностях. При этом у гражданина должен быть еще и страховой стаж - 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Если северный стаж выработан не полностью, возраст назначения пенсии снижается за каждый отработанный год в северном регионе.

Повышенную пенсию также получают те, кто живет на Севере. При этом страховая пенсия и повышения к ней увеличиваются на районный коэффициент в конкретном регионе.

Существуют и традиционные перерасчеты пенсий. Так, с 1 января ежегодно индексируются страховые пенсии большинства пенсионеров. В последние годы они увеличиваются на уровень выше инфляции. С 1 апреля ежегодно повышаются пенсии по государственному обеспечению, включая социальные. С 1 августа повышаются страховые пенсии работавших пенсионеров, а также выплаты пенсионных накоплений по результатам полученной инвестиционной доходности.

Все перерасчеты происходят автоматически. Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков, в 2022 году страховые пенсии проиндексируют на 5,9%. А социальные пенсии в следующем году вырастут на 7,7%.