В Volkswagen опровергли возрождение легендарного Scout

Volkswagen не будет присваивать легендарное имя Scout полностью электрическому внедорожнику, который планируется разработать. Об этом заявил главный операционный директор Volkswagen Group of America Йохан де Нисшен, хотя его же слова и стали основой рассуждений на эту тему.

- Идея запуска продуктов под шильдиком Scout не отражает никаких планов, реальных или воображаемых, - цитирует Нисшена издание Motor Trend, разместившее "апдейт" в своей публикации о возрождении торговой марки.

Представитель концерна добавил, что единственной реалистичной перспективой является полный переход на элекромобили, а преемники популярных моделей, таких как Atlas и Amarok будут электрифицированы.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на Йохана де Нисшена о том, что Volkswagen намерен дать своей новинке название американского классического внедорожника International Harvester Scout, который выпускался с начала 1960-х до 1980 года.

Компания International Harvester после банкротства была преобразована в Navistar. Последняя сейчас входит в подразделение немецкого автоконцерна. Таким образом, Volkswagen недавно и стал владельцем прав на бренд Scout.