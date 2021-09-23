"Кинотавр": Последняя работа Меньшова и фильм с дочкой Бодрова-младшего

Владимир Меньшов успел сняться в роли доброго старика - почти святого - в новом сериале "Везет". Это оригинальный проект онлайн-платформы IVI, где также сыграли Евгений Цыганов, Светлана Ходченкова, Максим Лагашкин, Юлия Снигирь, Яна Сексте и другие. Рассказывает о "трезвом водителе" - бывшем гонщике-чемпионе. В первой же серии герой Цыганова получает вызов от пожилого человека, который просит его сесть за руль старенькой "Победы" не потому, что пьян, а оттого, что "глаза не видят". Эту роль и исполняет Меньшов.

"Сценарий сериала читается, как хорошая литература. Так, например, писали Довлатов или Зощенко. Юмор, достаточно тонкий, существует в основном в ремарках - в отношении автора к действительности. И насколько было возможно, мы постарались перенести этот юмор из разряда литературной ремарки в киноязык", - рассказал о сериале, который можно будет смотреть уже этой осенью, Евгений Цыганов.

Если считать с сериальной программой, время просмотров в день на "Кинотавре" приближается к восьми часам. При условии, что ничего не пропускать. Судите сами - полтора часа программы сериалов и три двухчасовых фильма были показаны в среду. Выдержать такой киноинтенсив могут только люди подготовленные или беззаветно влюбленные в кино. Однако после просмотров говорить хочется не о каждой работе.

Вот сериал Бориса Хлебникова "Товарищ Майор" с Евгением Сытым, Тимофеем Трибунцевым, Виталием Хаевым, Олесей Железняк, Алексеем Аграновичем в главных ролях, разговора заслуживает. Смелая, нахальная, выходящая за общепринятые рамки сатира, главный герой которой - тот самый народный товарищ майор, который часто фигурирует в анекдотах. Когда увидят зрители сериал - неизвестно. Но стоило специально приехать в Сочи для того, чтобы быть в числе тех, кто посмотрел две первые серии. Это третий сериал Хлебникова - были еще и "Обычная женщина", и "Шторм". Можно сказать, что режиссер еще больше набивает руку от проекта к проекту: каждый из сериалов - событие.

Режиссерский дебют в художественном кино документалиста Евгения Григорьева "Подельники" также стал событием. Фильм подкупает тем, что он - очень личный и при этом совместим с историями многих тех, кто живет в небольших деревнях и поселках, где порой кто сильнее - тот и прав. Местного авторитета, которому закон - не указ, по кличке Витька Людоед блестяще играет Павел Деревянко. Этому актеру равнозначно хорошо удаются роли и героические, и комедийные, а теперь - новая грань: мужик "без тормозов", который держит в страхе всю округу, включая местные власти. В деревеньку, где происходит действие, на свою родину приезжает спортсмен-биатлонист с молодой женой. Продолжается на "Кинотавре" "ретроспектива" Юры Борисова - в роли спортсмена - он, а девушку играет Лиза Янковская (дочь Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры). Молодые люди по сюжету пытаются противостоять местному беспределу. Биатлонист устраивается в школу тренером и сдерживает от желания мести непокорного мальчишку, с отцом которого расправился Витька Людоед. Фильм сделан очень достойно: художественный руководитель дебюта - Алексей Федорченко, и порой чувствуется рука мастера, при том, что сам Григорьев - весьма одаренный режиссер. Лента может быть интересна и зарубежному зрителю. В процессе работы ее представляли в деловой программе Берлинского кинофестиваля, где она была замечена коллегами из других стран.

Еще один дебют состоявшегося творца - картина "Общага", снятая по повести Алексея Иванова "Общага-на-Крови". Ее снял известный не только в России, но и в мире оператор Роман Васьянов, который решил открыть для себя новые горизонты и стать режиссером. Середина восьмидесятых, рядовое общежитие в городе Свердловске. Пятерка студентов, живущих в нем - три парня и две девушки - сталкиваются с тем, что настоящая жизнь - совсем не такая, какой они себе ее представляли. Смотреть фильм непросто. Еще и потому что Васьянов как человек с хорошим операторским видением сгустил краски. Хотя при этом оператор в титрах заявлен другой - Александр Александров.

Фильм выйдет к зрителям уже 7 октября в экспериментальном порядке - сразу на трех интернет-платформах: KION, Premier и КиноПоиск HD, и это прецедент для России. Но скажем честно, это не лучшее кинопроизведение для просмотра онлайн. Фильму лучше подошел бы большой экран. Только вот зрителей в кинотеатрах может оказаться совсем мало по нашим временам, когда авторское кино уступает место киноаттракционам.

О молодых людях и их видении взрослой жизни рассказывает новый фильм Николая Хомерики "Море волнуется раз". Фильм, показанный на "Кинотавре" - актерский дебют в кино дочери Сергея Бодрова-младшего Ольги. Девушка притягательной красоты унаследовала глаза и взгляд своего отца. Она - лучшее, что есть в картине, при просмотре которой невозможно не вспомнить кинохит этого года, впервые показанный на фестивале Sundance в январе, "Маленькая мама", режиссер Селин Сьямма. Французская картина рассказывает о девочке, которая случайно в лесу встретила свою мать, что помогло ей разобраться с собственной жизнью. Фильм, где режиссер Николай Хомерики - соавтор сценария, написанного совместно с Александром Родионовым - о том, как пара молодых людей забирается в лесной домик и через какое-то время встречает себя же, только взрослых (эти роли играют Юлия Ауг и Андрей Смоляков). И эта "встреча" позволяет влюбленным разобраться со своими чувствами. Да, объективный взгляд со стороны на самих себя - на пользу многим. В том числе и современному кинематографу.

Прямая речь

Евгений Григорьев, режиссер фильма "Подельники":

- Игровое кино для меня показалось довольно скучным мероприятием после "дока". После съемок этой картины я хочу сделать еще одну - документальную - сцены из деревенской жизни. Потому-то параллельно со съемками мой студент снимал документальные кадры и фильм о фильме. Мне даже кажется, что эта картина будет поинтереснее игровой (смеется). "Док" - это гораздо круче для меня как для режиссера. "Док" - это самая крутая вещь в кинематографе... У меня есть еще два замысла - один связан с Юрой Борисовым. И я очень хочу, чтобы он получился. Это игровое кино. И еще мы придумали картину, в которой в одном месте России идет дождь из водки. И водка работает, как фильтр из "Инстаграма" и делает непереносимую действительность переносимой.

Кстати

Для фильма "Подельники" был придуман специальный язык. Именно на нем говорят бабушки в деревне, герой Павла Деревянко Витька Людоед и другие. Писал специально приглашенный лингвист, который "изобрел" 250-300 слов. На этом языке в итоге заговорила вся съемочная группа.