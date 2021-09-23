Mercedes не откажется от мотора V8 еще минимум 10 лет

Toyota Land Cruiser 300 и новое поколение пикапа Tundra не получили двигателя V8, на смену которому пришла новая твин-турбо "шестёрка". В Mercedes же считают, что у восьмицилиндровых двигателей есть запас прочности на ближайшие десять лет.

Об этом в интервью Road and Track рассказал Филипп Шимер, возглавляющий Mercedes-AMG:

"Я думаю, что в ближайшие десять лет мы не расстанемся с V8. У нас много клиентов, которые любят автомобили с этим мотором, и, на мой взгляд, желание покупать такие машины сохранится ещё долго время".

При этом не стоит забывать, что разработки всех двигателей внутреннего сгорания Mercedes прекратил, а значит, что дальнейшая жизнь V8 - путь эволюции.

Главный технический директор Mercedes-AMG Йохен Херманн привёл в пример Mercedes-AMG GT 63 S e-Performance, как по-новому может заиграть V8 в составе гибридной силовой установки. По его словам, электрическая часть позволяет получить высокий крутящий момент во время старта, в то время как ДВС раскрывает свой потенциал позже - на длинных отрезках.

Херманн отметил, что гибридизация открывает новые возможности, которые будут реализовываться со временем - с получением знаний и опыта у команды инженеров.

Несмотря на очарование V8 в составе гибридной установки Mercedes наступает на сегмент электрокаров, и даже у G-Class появится полностью электрическая версия.