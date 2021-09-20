Toyota представила новое поколение пикапа Tundra

В этом году Toyota выкатила сразу две громкие мировые премьеры: летом был представлен Land Cruiser 300, а теперь вот и пикап Tundra, прошлое поколение которого продержалось в модельном ряду без изменений 14 лет. Хватит ли запаса прочности у новой генерации Toyota Tundra на столь длительный срок?

На самом деле премьера друг за другом этих внедорожников не случайна, и Tundra базируется на шасси LC 300 - новой модульной рамной конструкции. Это обусловило и линейку силовых агрегатов: V8 объёмом 5.6 литра ушёл в прошлое, сменил его на посту битурбированный V6 объёмом 3.5 литра и отдачей 394 л.с. Это меньше, чем этот же двигатель выдаёт на "трёхсотом", на 21 л.с. Крутящий момент одинаковый - 650 л.с.

Также для пикапа доступен гибрид i-Force с инсталлированным в 10-ступенчатый "автомат" электродвигателем, суммарная отдача - 443 л.с. и 790 Нм. Такая силовая установка является стандартной для исполнения TRD Pro с усиленной подвеской.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Буксировочные способности пикапа выросли с 4.6 до 5.4 тонны, но это меньше, чем у конкурентов Ford F-150 PowerBoost и Ram 1500 V8 eTorque, которые могут тащить до 5.8 тонны.

Внешность новой Toyota Tundra не была секретом: Toyota начала тизерную компанию с фото пикапа в версии TRD Pro без камуфляжа, незадолго до премьеры появилось "шпионское" фото в простой комплектации. Салон тоже был частично рассекречен. И действительно, для модели предложен огромный 14-дюймовый тачскрин мультимедиа. В базе же у Tundra установлена 8-дюймовыая мультимедиа, что на дюйм больше, чем у прежней генерации пикапа.

Даже в базовой комплектации Toyota Tundra оснащена адаптивным круиз-контролем, системой удержания в пределах полосы, автоматическим экстренным торможением, ассистентом слежения за объектами в "мёртвых" зонах, системой помощи при проезде на перекрёстке, адаптивным светом и системой предупреждения об объектах в поперечном направлении при выезде задним ходом.

Цены и сроки выхода новинки на рынок не озвучиваются. Предположительно, базовая версия Toyota Tundra будет стоить 36 000 долларов, а топовые TRD Pro или спецверсия 1974 Edition, созданная в честь дня рождения модели, - около 60 000 долларов.

Фото: Пресс-служба Toyota.