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09.09.2021 14:04
Рубрика: Коммерческий транспорт

Опубликовано первое "живое" фото пикапа Toyota на базе Land Cruiser 300

Текст: Константин Руссов
Фото: www.carscoops.com Фото: www.carscoops.com
Фото: www.carscoops.com

Toyota до сих пор не представила новую генерацию пикапа Tundra, которую ждут уже вот почти 15 лет. Тизерная кампания продолжается, и, как это часто бывает, не дойдя до конца была прервана публикацией "шпионских" фото.

Фото: Борис Захаров/РГ
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Читатель Carscoops прислал в редакцию сайта фото красного Toyota Tundra. Компания уже публиковала изображение пикапа нового поколения, но он был представлен в исполнении TRD Pro, отличающееся накладками на капот, решёткой радиатора, колёсными дисками, наличием трубчатых подножек.

В настоящее время известно, что Tundra нового поколения получит пружинную подвеску, которая сменит рессоры, панорамный люк в крыше, цифровую приборную панель и новую мультимедиа.

Так как Tundra является соплатформенником нового Land Cruiser 300, то логично предположить, что пикап откажется от V8 в пользу V6 объёмом 3.5 литра, который на внедорожнике выдаёт 415 л.с. В будущем у Toyota Tundra может появиться гибридная версия, так как в планах компании есть пункт электрификации модельной линейки, включая пикапы.

#Toyota