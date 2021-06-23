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23.06.2021 13:02
Рубрика: Легковые авто

Toyota добровольно "засветила" часть салона новой Tundra

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Судя по скорости публикации тизеров, которую набрала Toyota, новая генерация пикапа Tundra будет представлена уже в следующем месяце. На новых изображениях - салон модели.

Фото: Пресс-служба Toyota
Toyota Land Cruiser 300 обошел в гонке более мощный Nissan Patrol Nismo

Очевидно, что на них Toyota демонстрирует улучшенную обзорность, которой могли добиться за счёт увеличения наклона стоек лобового стекла и уменьшения их толщины. Также на картинках заметна верхняя часть "парящего" дисплея мультимедийной системы, высокочастотные динамики в нижней части стоек и рулевое колесо в перфорированной коже с "насечкой" центрального положения.

Ранее Toyota показала фото внешности нового пикапа Tundra, которое было опубликовано после того, как в Сеть "слили" изображения автомобиля из закрытой дилерской презентации.

По предварительной информации, 386-сильный V8 объёмом 5.7 литра будет заменён на силовой агрегат, дебютировавший на новом Land Cruiser 300: твинтурбо "шестёрка" 3.5 литра в паре с 10-ступенчатым "автоматом".

Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.
#Toyota