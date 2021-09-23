Анастасия Ракова: Каким должен быть город, чтобы жители были здоровыми

Каким должен быть город, чтобы его жители были здоровыми? Зачем здравоохранению клиентоориентированный подход? Эти и другие вопросы обсуждались на недавно прошедшем в столице IV Форуме социальных инноваций, собравшем 9,5 тысячи посетителей очно и еще свыше 12 тысяч онлайн. Своим мнением по главной теме обсуждения - инновациям в здравоохранении, образовании, социальных услугах, государственных сервисах - поделились 310 выступавших, среди которых были федеральные и региональные министры, эксперты из России, США и других стран мира.

Анастасия Ракова: Ни в одной из поликлиник вакцинация от коронавируса не могла бы проходить так эффективно, как в Гостином дворе или "Лужниках". Фото: Правительство Москвы

Москва выступила не только хозяйкой форума, но и пилотным полигоном одних из самых успешных социальных инноваций в стране. О самом важном в этой работе корреспонденту "РГ" рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Анастасия Владимировна, чем Москва руководствуется при разработке и внедрении инноваций в социальной сфере?

Анастасия Ракова: Жизнь людей в развитых и развивающихся странах за последние 100 лет колоссально изменилась. Возрос уровень медицинской помощи, практически нет заболеваний, которые являются приговором. По мнению большинства экспертов - и они здесь единодушны, - 60% здоровья современного населения не имеет вообще никакого отношения к медицине: оно зависит от образа жизни. Это значит, что для повышения общественного здоровья надо в первую очередь работать над изменением образа жизни человека - преодолевать сидячий образ жизни, вредные пищевые привычки, алкоголизм и курение.

Поэтому важно отметить наши инновационные решения не только в сфере здравоохранения - хотя на этом направлении у нас тоже большие успехи, но и в сфере развития городской среды. Какими бы далекими от вопросов здравоохранения они ни казались, инновации в городской среде напрямую влияют на здоровье горожан.

Во-первых, чтобы население было здоровым и физически активным, нужна массовая специальная спортивная инфраструктура. Правительство Москвы уже 10 лет создает доступные объекты у каждого дома - воркаут-площадки, площадки для футбола, волейбола и баскетбола, беговые и велодорожки, катки, бассейны, лыжные трассы. И мы продолжаем активно работать в этом направлении.

Само пространство должно стимулировать жителя не сидеть дома, а выходить и гулять на улице

Во-вторых, важно, чтобы сама общественная инфраструктура - улицы, парки, скверы, переходы, весь город - были доброжелательны к пешеходу и подспудно подталкивали горожан к более активному образу жизни. Город, по которому хочется гулять, провоцирует тебя на физическую активность даже без занятий спортом.

Как горожане реагируют на эти изменения? Втягиваются сами или при внедрении инноваций их нужно заинтересовать?

Анастасия Ракова: Мало создать инфраструктуру, надо обеспечить инструменты, которые мотивируют людей к здоровому образу жизни, делают его модным и востребованным. Для молодежи это, например, организация на каждом углу пункта проката велосипедов и самокатов с удобной системой использования через мобильные приложения. Для старшего поколения нужны организационно еще более серьезные проекты, в которых мы обеспечиваем сопровождение и приглашение участников в специализированные кружки и на занятия. Для этого создан проект "Московское долголетие" - в нем участвуют уже более 400 тысяч человек.

В результате за последние годы количество людей, которые занимаются физической культурой, в Москве увеличилось в два раза. А тех, кто просто стал больше двигаться, потому что приятно дойти до точки назначения пешком или выйти погулять после работы, пожалуй, стало еще больше. Уверена, что многие горожане могут сказать про себя, что сейчас гуляют больше, чем раньше.

Один из главных трендов социальной сферы - цифровизация. Какую роль она играет в трансформации системы здравоохранения Москвы?

Анастасия Ракова: Цифровизация затрагивает все отрасли, начиная с коммерческих - такси, банкинг, ритейл, неизбежно охватывая даже самые консервативные, такие как здравоохранение. В России в последний год особенно активно обсуждается роль и место "цифры в здравоохранении". Суть цифровизации многие эксперты в нашей стране понимают по-разному. Одни - как переход на качественно новый уровень контроля работы отрасли с некоторыми иллюзиями возможности централизованного управления всеми ресурсами здравоохранения. Другие - как цифровые двойники, большие данные, платформенные решения и искусственный интеллект. Третьи говорят о телемедицине и интернете вещей как о технологической панацее от проблем общественного здравоохранения. Четвертые пытаются перенести опыт цифрового клиентского сервиса на медицину.

Самое удивительное в том, что в той или иной мере правы все. Плюрализм мнений в реальности обусловлен смещением фокуса, ведь "цифра" - это не цель, а средство. Избыточная концентрация внимания на том, что надо делать, отвлекает нас от сути - зачем мы это делаем.

Мы в Москве разделяем идеологию, основанную на том, что цифровизация здравоохранения, неся за собой новый технологический уклад, создает возможности для глобальной имплементации медицины будущего, то есть медицины, построенной на принципах персонализированного подхода к здоровью человека и интегрирующей в себе понятия персонализации, предикции, превентивности, партисипативности в общественном здравоохранении. То есть так называемой 4П-медицины, основой которой станет индивидуальный подход к каждому пациенту, создание вероятностного прогноза здоровья, предотвращение появления заболеваний и мотивированное участие пациента.

По нашему мнению, "цифра" является ключом для смены парадигмы здравоохранения - для отсрочки интервенционных действий и предпочтения предсказательной медицины с учетом индивидуальных особенностей конкретного человека, или, другими словами, от реактивной медицины к профилактической, от лечения болезни к сохранению здоровья.

В чем же суть персонифицированного здравоохранения? Почему его сложно построить?

Анастасия Ракова: Персонализация и предиктивность медицины прежде всего опираются на то, что мы называем клиническим контекстом пациента. По сути, это модель, описывающая организм человека и проходящие в нем физиологические и патологические биологические процессы на основе хорошо структурированных данных в рамках взаимоувязанных клинических сущностей, таких как "индекс массы тела" или "уровень гликированного гемоглобина". Говоря простыми словами, клинический контекст призван ответить на вопрос: "а что мы вообще знаем об организме конкретного пациента". За прошедшие годы мы существенно продвинулись в данном направлении: сегодня модель включает более 2000 клинических сущностей, а на их основе смоделировано около 1000 шаблонов клинических документов, выступающих транспортом клинических знаний о пациенте. Однако еще больше предстоит сделать: например, в области молекулярной и клеточной биологии, молекулярной генетики. Именно на этой модели основана электронная медицинская карта москвича, ведение которой уже сейчас обеспечивается в отношении 15 миллионов пациентов. Конечно, полнота сведений, качество самих данных еще далеко от идеала, но в нашем случае это вопрос времени. Мы активно оцифровываем клинические данные по детям и хроническим пациентам, работаем с мотивацией и компетенциями медицинских работников.

Что нужно сделать, чтобы построить такую медицину, которая и правда будет предсказывать болезни и ставить здоровье пациента на первое место?

Анастасия Ракова: Проактивность и превентивность в сочетании с пациентоцентричностью в массовом общественном здравоохранении так и останутся красивой, но недостижимой мечтой, если не изменится технология работы врача. У врача просто нет времени на занятия административной работой, а возможности экстенсивного развития отрасли ресурсно ограничены. Поэтому на данном этапе главной задачей цифровизации должна стать модернизация административных, медицинских и клинических бизнес-процессов.

Достигнутый в Москве уровень цифровой зрелости уже сегодня позволяет отказываться от избыточных медицинских документов - рецептов, справок, направлений в бумажном виде. Уже сегодня четыре городские детские поликлиники работают полностью в электронном формате, и к концу года таких поликлиник уже будет около двух десятков. Все это призвано снять нагрузку с врачей, высвободив время для проактивной работы с пациентами.

Вместе с тем основной потенциал цифровой трансформации лежит в развитии цифровых клинических сервисов - от элементов систем поддержки принятия решений врачом до автоматизированного сопровождения пациента цифровым ассистентом врача, от компьютерного зрения в радиологии до дистанционного мониторинга цифровыми сервисами состояния здоровья пациента. Будущее - это мир, в котором здоровье каждого пациента персонифицировано и непрерывно удерживается в фокусе внимания клинических цифровых сервисов, основанных на технологиях искусственного интеллекта и телеметрии. Цифровые сервисы собирают данные и направляют пациента, но дирижером и арбитром медицинского процесса остается врач.

Звучит масштабно и амбициозно. А что Москва уже успела реально сделать в этом направлении?

Анастасия Ракова: Наши первые робкие шаги превзошли ожидания и еще раз подтвердили правильность выбранного курса. Например, внедренная во всех взрослых поликлиниках система поддержки принятия врачебных решений позволила сформировать более 400 тысяч направлений на исследования и поставить более 2,2 миллиона предварительных диагнозов с помощью искусственного интеллекта. Повсеместно внедренные модели компьютерного зрения не просто позволили сократить время описания снимков на 30%, но и существенно улучшить качество диагностики на потоке, в том числе ковидных больных - почти 3 миллиона снимков проанализировано с помощью искусственного интеллекта по шести видам исследований, 19 сервисов компаний-разработчиков подключены к ЕРИС.

Какие еще инновации в здравоохранении в Москве были внедрены в последнее время?

Анастасия Ракова: Следующее инновационное решение - реализация проектов, в которых для организации медицинской помощи мы выходим за пределы медицинских учреждений. В парках города открыли отдельные павильоны с расширенными возможностями по проверке здоровья и удобной логистикой, что помогла привлечь как минимум на 15% больше людей трудоспособного возраста. Организовали массовую вакцинацию от коронавируса в крупнейших центрах притяжения горожан - в Лужниках, Гостином Дворе, ГУМе, торговых центрах и других общественных пространствах. Без этого мы не смогли бы за месяц вакцинировать более 2 миллионов человек, что больше, чем за предшествующие полгода. Мы видим и дальнейшую перспективу выхода за классические медицинские учреждения. Чем шире будут развиваться технологии, тем больше можно создать новых форматов по организации медпомощи дома или в общественных местах.

Инновационным решением мы считаем коллаборацию медицинских и других социальных структур. Например, функции администраторов мы передали сотрудникам МФЦ, которые снимают с медработников немедицинские задачи. Сотрудники социальной защиты оказывают психологическую и организационную помощь пациентам, их родственникам и врачам в стационарах. Привлекая в том числе немедицинский персонал, мы обеспечиваем работу общегородских колл-центров и создание такой отдельной структуры, как телемедицинский центр.

С какими сложностями приходится сталкиваться при внедрении инноваций в социальной сфере? Как удается с ними справиться?

Анастасия Ракова: Работая уже три года в проактивном режиме, мы увидели, что, увы, и такой подход срабатывает не всегда. Даже при явных рисках онкологических заболеваний в силу иррационального страха перед болезнью или других причин в 30% случаев люди отказываются от записи на ранний прием к врачу-онкологу. Поэтому мы запустили онкопомощников - проект индивидуального сопровождения при онкологических заболеваниях "Персональный помощник". Помощники не только помогают пациенту ориентироваться в течение всего процесса диагностики и лечения, но и убеждают пациента пройти обследование как можно скорее. При этом проект "Персональный помощник" - лишь часть нового стандарта онкологической помощи, который задуман для того, чтобы не оставлять человека один на один с его диагнозом, поддержать его на всех этапах лечения - от постановки диагноза до лечения - и помогать преодолевать страхи. Уже 25 тысяч москвичей с онкологическими заболеваниями и с подозрением на их наличие получили своих персональных онкопомощников, а 12% из них уже прошли лечение и находятся на диспансерном учете.