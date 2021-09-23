Пермский вуз дистанционно проведет первую учебную неделю после ЧП

В Пермском университет с 27 сентября вводится дистанционное обучение. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе вуза.

Пока удаленное обучение планируется ввести на одну неделю. На этой неделе занятий не было совсем. Также с 21 сентября были переведены на удаленную работу все сотрудники университета. Сейчас кампус посещают только те, кто обслуживает здания и коммуникации в рабочем состоянии.

Также в четверг 23 сентября, с университета сняли полицейское оцепление. Но вход на его территорию по-прежнему ограничен.

Напомним, что 20 сентября студент-первокурсник открыл стрельбу в университетском кампусе. При этом пострадали 43 человека, шестеро погибли.