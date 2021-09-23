В Ижевске начали проверку из-за аварийной посадки вертолета на крышу

Транспортная прокуратура и СК начали проверку после аварийной посадки вертолета санитарной авиации в Ижевске. Как сообщается на сайте ведомства, на место происшествия выехали сотрудники обоих ведомств.

Вертолет марки "Ансат" выполнял полет по маршруту Можга - Ижевск. При заходе на площадку Первой республиканской клинической больницы воздушное судно экстренно село на крышу гаража больницы. На борту находились пилот, врач, фельдшер и пациент. Фельдшер получила ушибы, 51-летний житель Можги не пострадал. Сразу после приземления его отправили в отделение больницы, и уже прооперировали.

Предварительную версию причины ЧП озвучил глава правительства Удмуртии Ярослав Семенов. Он заявил, что авария могла произойти из-за порыва бокового ветра.