Число погибших при пожаре в отеле Дагестана выросло до трех

В Дагестане в больнице скончался мужчина, пострадавший при пожаре в гостинице Хасавюрта, сообщает пресс-служба минздрава РД. Ранее сообщалось о гибели на пожаре двух человек.

50-летний мужчина получил стопроцентные ожоги тела и находился в тяжелом состоянии. В Хасавюрт из Махачкалы вылетел вертолет санитарной авиации, но состояние здоровья не позволило его эвакуировать в ожоговый центр Махачкалы. Сутки врачи боролись за его жизнь, но пострадавший скончался.

Напомним, что в результате пожара, который вспыхнул 21 сентября в хасавюртовской гостинице, погибли два человека, шестеро получили ранения.

Причины пожара пока не установлены. В рамках расследования уголовного дела о гибели трех человек на пожаре задержан 47-летний владелец гостиницы. Об этом "РГ" сообщили в следственном управлении СК по Дагестану.