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23.09.2021 16:36
Рубрика: Происшествия

Число погибших при пожаре в отеле Дагестана выросло до трех

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

В Дагестане в больнице скончался мужчина, пострадавший при пожаре в гостинице Хасавюрта, сообщает пресс-служба минздрава РД. Ранее сообщалось о гибели на пожаре двух человек.

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50-летний мужчина получил стопроцентные ожоги тела и находился в тяжелом состоянии. В Хасавюрт из Махачкалы вылетел вертолет санитарной авиации, но состояние здоровья не позволило его эвакуировать в ожоговый центр Махачкалы. Сутки врачи боролись за его жизнь, но пострадавший скончался.

Напомним, что в результате пожара, который вспыхнул 21 сентября в хасавюртовской гостинице, погибли два человека, шестеро получили ранения.

Причины пожара пока не установлены. В рамках расследования уголовного дела о гибели трех человек на пожаре задержан 47-летний владелец гостиницы. Об этом "РГ" сообщили в следственном управлении СК по Дагестану.

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