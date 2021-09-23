В Вологодской области проходит фестиваль поэзии и музыки "Рубцовская осень"

На Вологодчине стартовал открытый традиционный фестиваль поэзии и музыки "Рубцовская осень". Он объединит более 30 событий и мероприятий, посвященных жизни и творчеству поэта. В этом году "Рубцовская осень" связана с двумя датами из биографии Николая Рубцова: 85-летием со дня рождения и 50-летием с момента его трагической гибели.

Вологжане помнят и чтят память своего знаменитого земляка. В сельском доме, где в интернате учился и жил поэт, сделали музей. Здесь каждая вещь говорит о Рубцове, его детских и юношеских годах. И не только вещи. Вся природа, окраина села, сохранившиеся еще с прошлого века дома - память о нем. Творческие программы "Рубцовской осени" пройдут и здесь, и в Череповце, и в Вологде.

Фестиваль открылся вчера литературно-музыкальным праздником. Его по традиции, начиная с 1998 года, провели в сквере у реки Вологды на Советском проспекте, рядом с памятником Николаю Рубцову. В этот же день прошла и молодежная акция "Прочитай Рубцова!". В сквере на проспекте Победы перед "открытым микрофоном" все желающие смогли прочитать любимые стихотворения Николая Рубцова.

В один из дней фестиваля презентуют и специально изданную книгу стихов поэта и рассказов о нем для детей "Тихая моя родина", а также сборник стихов "Русский огонек", изданный шрифтом Брайля для читателей с проблемами зрения.

Не остались в стороне и творческие коллективы. Вологодский драматический театр покажет премьеру 2021 года - литературно-музыкальную композицию по мотивам творчества Рубцова "И буду жить в своем народе...".

А еще в дни фестиваля наградят победителей Всероссийского конкурса современной поэзии имени Николая Рубцова "Звезда полей". В юбилейный год его возродил региональный департамент культуры и туризма. Призовой фонд разделят между победителями двух возрастных категорий: до 35 лет и старше. Кстати, на конкурсе заявились 65 поэтов из 28 регионов России.