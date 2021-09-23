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23.09.2021 15:46
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре арестован участник ДТП, в котором погибли три девушки

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Советский районный суд Краснодара арестовал участника ДТП на улице Уральской в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии
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Мужчина обвиняется по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Как ранее писала "РГ", накануне он был задержан.

Из материалов дела следует, что 21 сентября в 16.30 обвиняемый, управляя автомобилем Volkswagen Polo, двигался по второстепенной дороге по улице Тюляева. Выезжая на нерегулируемый перекресток с улицы Уральской, мужчина не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Kia Rio, а также с Lada Priora, после чего произошло столкновение Kia Rio с автомобилем Hino.

В результате ДТП три пассажирки автомобиля Kia Rio погибли на месте - две местные жительницы 20 и 23 лет, а также 22-летняя девушка из Республики Адыгея. 25-летний водитель из Пермского края и еще один пассажир, 23-летний житель Адыгеи, были госпитализированы.

"Причастность обвиняемого к преступлению полностью подтверждается совокупностью доказательств, - говорится в сообщении. - Следователь ходатайствовал перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, так как, по его мнению, есть основания полагать, что находясь на свободе, обвиняемый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, может скрыться от органа предварительного следствия и суда. Защита возражала против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу".

В итоге суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца - до 22 ноября 2021 года включительно.

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