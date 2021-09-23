"Роскосмос" проверит ресурс прочности российского сегмента МКС

"Роскосмос" объявил тендер на проведение научно-исследовательской работы по определению степени износа российского сегмента МКС. Как следует из материалов, размещенных на портале госзакупок, всего на выполнение работ выделено более 1 млрд рублей. Работы должны быть завершены к 10 декабря 2023 года.

"Определение текущего израсходованного и остаточного прочностного ресурса элементов конструкции российского сегмента МКС, ресурсной и ударной прочности конструкционных материалов и защитных конструкций модулей PC МКС в период 2022-2023 годов с учетом всех конфигураций МКС, силовых воздействий и изменения условий воздействия космического мусора и микрометеороидов в процессе эксплуатации", - говорится в документе. Величина остаточного ресурса считается достаточной, если прогнозируемый срок его исчерпания находится за пределами срока, установленного программой полета МКС.

В техническом задании сообщается, что должна быть проведена оценка последствий пробоя гермооболочек модулей российского сегмента МКС при наличии и отсутствии защитных экранов с расчетом вероятности наступления катастрофических последствий для российского сегмента МКС с корректировкой применяемых методов и критериев оценки.

Напомним: 31 июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета по вопросу дальнейшей эксплуатации МКС и результатах системного проектирования Российской орбитальной служебной станции. Совет Главных конструкторов отметил, что в связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента после 2024 года создает дополнительные риски. С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите.

Развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется начать через пять-шесть лет. Об этом сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во время марафона "Новое знание". По его словам, в качестве базового модуля нашей новой орбитальной станции будет выступать Научно-энергетический модуль. "Это уже совершенно новое поколение орбитальных модулей. У новой станции будет открытая архитектура, и подобные модули в случае выхода ресурса будут заменять друг друга", - заявил глава "Роскосмоса".

В свою очередь, об этапах создания новой российской станции на научной сессии Общего собрания РАН сообщил член-корреспондент РАН, дважды Герой Советского Союза космонавт Владимир Соловьев. Так, планируется два этапа. На первом - с 2025 по 2030 год - намечается запустить, помимо научно-энергетического модуля, еще узловой, базовый и шлюзовой модули. А на втором - с 2030 по 2035 год - к ним добавятся целевой и целевой производственный, а также платформа для обслуживания космических аппаратов. Все, как говорят специалисты, будет зависеть от поставленных к тому времени задач.

Решение о включении в состав новой российской орбитальной станции модулей МКС специалисты представят по результатам эскизного проекта. Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработали свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции.

Российская орбитальная служебная станция будет включать семь модулей и центрифугу короткого радиуса. Экипаж станции будут составлять 2-4 человека, объем гермоотсеков составит на втором этапе 667 кубометров. При этом число внешних рабочих мест будет достигать 48. Космонавты будут посещать станцию один-два раза в год, также на станцию планируется отправлять до трех грузовых кораблей в год.