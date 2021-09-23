Ространснадзор начал проверку после крушения Ан-26

Ространснадзор запустил проверку авиакомпании-эксплуатанта рухнувшего в Хабаровском крае самолета Ан-26. Об этом рассказали в ведомстве.

Самолет вечером в среду выполнял технический рейс - он проверял наземные средства радиообеспечения полетов и в какой-то момент пропал с радаров. Обнаружить обломки Ан-26 удалось только днем в четверг, самолет упал в труднодоступной местности в Большехехцирском заповеднике. Спасатели несколько часов добирались до места трагедии пешком. Никто из шести членов экипажа не выжил.

Как рассказали в Ространснадзоре, для проверки эксплуатанта создана специальная комиссия.

"Начата внеплановая проверка в отношении авиакомпании ЗАО "Летные проверки и системы" по факту авиационного события с самолетом АН-26 в Хабаровском крае", - говорится в сообщении ведомства.