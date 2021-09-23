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23.09.2021 17:35
Рубрика: Экономика

Ространснадзор начал проверку после крушения Ан-26

Текст: Евгения Думанская

Ространснадзор запустил проверку авиакомпании-эксплуатанта рухнувшего в Хабаровском крае самолета Ан-26. Об этом рассказали в ведомстве.

Фото: Пресс-служба губернатора Хабаровского края
Найден "черный ящик" разбившегося под Хабаровском Ан-26

Самолет вечером в среду выполнял технический рейс - он проверял наземные средства радиообеспечения полетов и в какой-то момент пропал с радаров. Обнаружить обломки Ан-26 удалось только днем в четверг, самолет упал в труднодоступной местности в Большехехцирском заповеднике. Спасатели несколько часов добирались до места трагедии пешком. Никто из шести членов экипажа не выжил.

Как рассказали в Ространснадзоре, для проверки эксплуатанта создана специальная комиссия.

"Начата внеплановая проверка в отношении авиакомпании ЗАО "Летные проверки и системы" по факту авиационного события с самолетом АН-26 в Хабаровском крае", - говорится в сообщении ведомства.

В МЧС России подтвердили гибель экипажа Ан-26 под Хабаровском

Текст: Тимофей Борисов
В МЧС подтвердили информацию, о том, что место крушения пропавшего накануне самолета Ан-26 обнаружено и что выживших в этой авиакатастрофе нет.

"140 человек и 35 единиц техники было задействовано в поисках самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Данные авиаразведки вертолета Ми-8 МЧС России, который обнаружил самолет Ан-26 в районе горы Хребтовая, высота которой свыше 900 метров, подтвердились. Более 5 часов потребовалось спасателям на преодоление пешим порядком пути по труднопроходимой, таежной местности в высокогорье. Сводная группа МЧС России, краевых спасателей, СК России и других надзорных органов работает на месте крушения самолета. К сожалению, в результате катастрофы выживших нет", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Семьям погибших в катастрофе Ан-26 под Хабаровском выплатят по 1 млн

Сейчас, по информации спасателей, на месте падания оборудован временный лагерь, чтобы могли работать следователи, сотрудники МЧС и Росавиации. К месту крушения вертолет Ми-8 МЧС России доставил все необходимое - имущество, снаряжение, продукты. Наземная группировка проводит осмотр места происшествия.

Ранее стало известно об обнаружении бортового самописца самолета. Несмотря на то, что поврежден внешний контур "черного ящика", он находится в приемлемом состоянии, информация с него может быть расшифрована. Этой работой займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета.

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