В МЧС России подтвердили гибель экипажа Ан-26 под Хабаровском

"140 человек и 35 единиц техники было задействовано в поисках самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Данные авиаразведки вертолета Ми-8 МЧС России, который обнаружил самолет Ан-26 в районе горы Хребтовая, высота которой свыше 900 метров, подтвердились. Более 5 часов потребовалось спасателям на преодоление пешим порядком пути по труднопроходимой, таежной местности в высокогорье. Сводная группа МЧС России, краевых спасателей, СК России и других надзорных органов работает на месте крушения самолета. К сожалению, в результате катастрофы выживших нет", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сейчас, по информации спасателей, на месте падания оборудован временный лагерь, чтобы могли работать следователи, сотрудники МЧС и Росавиации. К месту крушения вертолет Ми-8 МЧС России доставил все необходимое - имущество, снаряжение, продукты. Наземная группировка проводит осмотр места происшествия.

Ранее стало известно об обнаружении бортового самописца самолета. Несмотря на то, что поврежден внешний контур "черного ящика", он находится в приемлемом состоянии, информация с него может быть расшифрована. Этой работой займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета.