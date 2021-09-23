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23.09.2021 13:00
Рубрика: Легковые авто

Тысячи новых BWM и Mini гниют на площадке в Канаде

Текст: Григорий Гомельчук

Тиктокер kurtsl01 опубликовал на своем канале видео с площадки в Ванкувере (Канада), где больше шести лет назад были брошены 3000 новеньких автомобилей BMW и Mini. В кадр попали седаны BMW третьей и пятой серии, мощные модели M4 и M6, кроссоверы и даже редкая Alpina B6.

Фото: www.carbuzz.com
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История ванкуверского "кладбища BMW" такова. В феврале 2015-го в районе города Галифакс бушевал снежный шторм. Машины, прибывшие на корабле из Европы, оказались запертыми в порту, где их некоторое время заливало соленой водой и заметало снегом.

Когда появилась возможность, машины отправили дилерам, но вскоре BMW и Mini объявили масштабную отзывную кампанию. Было решено, что соль и сырость могли подпортить проводку и некоторые агрегаты автомобилей, ремонт не гарантировал решение проблем, а репутационные риски оказались слишком высоки. В итоге покупатели получили новые машины, а сомнительные отправились на площадку, где стоят уже шесть лет, медленно разрушаясь.

Учитывая, что компания BMW активно борется за сохранение окружающей среды, и даже представила недавно концепт i Circular, на треть сделанный из вторсырья, возникает вопрос: почему все эти тысячи машин до сих пор не разобраны на запчасти и не отправлены в переработку.

#видео #BMW #MINI