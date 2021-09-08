BMW представила концепт из мусора: без "ноздрей" и серийных перспектив

Незадолго до открытия автосалона в Мюнхене компания BMW анонсировала премьеру концепта BMW i Vision Circular, который покажет, как надо бережно относиться к природе.

Прелесть BMW i Vision Circular не в перспективной платформе для электрокаров или двигателе, выдающим сумасшедшие показатели мощности и крутящего момента, а в экологичном подходе к материалам: 30% концепта создано из вторсырья, и это не предел - долю "мусора" можно довести до 50%.

Сокращение количества элементов - один из путей сохранить природу: у i Vision Circular нет множества экранов, приборная панель - проекция на лобовое стекло, шильдики заменили гравированным изображением, а крохотные корпуса ламп в задней части салона - контроллеры системы iDrive от кроссоверов BMW iX.

BMW i Vision Circular имеет однообъёмный кузов и распашные двери, а огромных вертикальных ноздрей, за которые BMW бесконечно "хейтят", у электрокара нет - их растянули во всю ширину кузова авто и вписали в них светотехнику.

В серийном виде концепт не появится, но так, по мнению BMW, будет выглядеть электромобиль в 2040 году.

Фото: Пресс-служба BMW.