В Беларуси получать пенсии и зарплаты можно будет на счет в банке

В целях доступности банковских услуг и социальной защищенности граждан Александр Лукашенко подписал в четверг указ "О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания", информирует пресс-служба главы государства.

Документом, подписанным президентом, устанавливается право физического лица на открытие одного базового счета в банковской системе, а также определяется минимальный бесплатный перечень платежных операций с его использованием. Более того, для физических лиц, желающих получать социальные и приравненные к ним выплаты в безналичной форме, предусмотрена обязательность открытия базового счета.

Принятые решения позволят гражданам минимизировать расходы по наиболее востребованным операциям банков. Правда, переход к новой практике, уточняют в администрации белорусского лидера, будет постепенным, вплоть до 1 июля 2025 года. При этом имеющиеся возможности по получению социальных выплат в наличной форме не ограничиваются.

В указе зафиксирована и обязанность нанимателя перечислять причитающиеся физическому лицу денежные средства в виде заработной платы и приравненных к ней выплат на базовый счет, указанный физическим лицом.

Основные положения указа вступают в силу с 1 марта 2022 года.