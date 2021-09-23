В ПФР рассказали о доплатах неработающим пенсионерам

После увольнения с работы пенсионер имеет право на перерасчет пенсии. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России.

"Перерасчет пенсии происходит через три месяца после увольнения. Например, гражданин уволился в августе текущего года. Следовательно, новый размер пенсии он получит в декабре с доплатой за три месяца", - пояснили в ПФР.

Отмечается, что перерасчет выплат производится автоматически на основании данных, поступивших от работодателя. Обращаться в клиентскую службу ПФР не требуется.

Ранее Пенсионный фонд разъяснил, как происходит повышение пенсии в связи с такими событиями, как достижение 80-летнего возраста, приобретение так называемого северного стажа или увольнение с работы. В ПФР подчеркнули, что подобные индексации не привязаны к конкретной дате и назначаются при наступлении соответствующих обстоятельств. Так, например, при достижении 80-летнего возраста пенсионер может рассчитывать на двукратную фиксированную выплату.

Кроме того, в ПФР неоднократно напоминали о наличии льгот у граждан предпенсионного возраста. В большинстве случаев право на льготы появляется за пять лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода.