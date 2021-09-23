В России заметили самый доступный электромобиль Chery

Электромобиль Chery EQ1 (в Китае его еще называют Chery Ant) неожиданно попался "фотошпионам" в Москве. Снимок компактного хэтчбека на одной из парковок опубликовали "Китайские автомобили". Не исключено, что машину привезли в РФ для изучения спроса или даже сертификации, поскольку ранее в Chery заявляли о планах по электрификации своей линейки.

EQ1 интересен тем, что это самый бюджетный электромобиль бренда. В Китае он стоит от 678 до 950 тысяч в пересчете на рубли. То есть, он дешевле, например, кроссовера Tiggo 5x, который продается в России под названием Tiggo 4 по цене от 1 129 900 рублей. Сколько мог бы стоить в РФ EQ1 - вопрос. Но понятно, что у него все шансы стать самым доступным иностранным электрокаром на рынке - если, конечно, его действительно привезут (а еще лучше - локализуют).

Длина, ширина и высота Chery EQ1 составляют 3 200, 1 670 и 1 550 мм соответственно, колесная база - 2 150 мм. В салоне поместятся 4 человека. Оснащается машина синхронным двигателем мощностью 41 л.с. и батареей емкостью 30,6-38 кВтч. Пробег на одной зарядке составляет, как уверяют в компании, от 301 до 408 километров. Интересно, что у хэтчбека задний привод, а обе подвески - независимые.

О том, что электромобили Chery могут расширить линейку производителя в России в ближайшие два года, в компании заявляли в июне. Среди возможных кандидатов на появление в РФ тогда были названы все семь моделей без ДВС, которые есть у марки. Но на фото в том пресс-релизе попал именно Chery EQ1 - видимо, по праву бестселлера (с 2017 года его продажи превысили 200 000 единиц). И сейчас это кажется небольшим спойлером.