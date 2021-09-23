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23.09.2021 10:34
Рубрика: Российский автопром

В России запустят производство электромобилей трех брендов

Текст: Матвей Линник
В России в ближайшие два-три года наладят производство электромобилей трех брендов. Об этом РИА Новости рассказал замглавы Минпромторга Александр Морозов.
Фото: Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС Фото: Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС
Фото: Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС

"Я думаю, что быстрее всех на рынок выйдет проект из Липецка ("Моторинвест" - Прим.ред.). За ним по пятам будет бежать Zetta (при условии привлечения дополнительных инвестиций в проект). Потом, я думаю, будет "Кама", - уточнил он.

Фото: Пресс-служба Nissan.
Россияне все чаще покупают электромобили с пробегом

Морозов отметил, что "Камаз" планирует запустить в России отдельный завод по производству "Кама-1" в 2024-2025 году. Автомобиль Zetta, в свою очередь, сейчас проходит процедуру сертификации.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о планах расширить правила предоставления субсидий на льготное автокредитование, включив в программу электромобили. Если документ будет принят, покупатели электромобилей смогут получить скидку в 25% от стоимости, но не более 625 тысяч рублей.