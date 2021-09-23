В России запустят производство электромобилей трех брендов

"Я думаю, что быстрее всех на рынок выйдет проект из Липецка ("Моторинвест" - Прим.ред.). За ним по пятам будет бежать Zetta (при условии привлечения дополнительных инвестиций в проект). Потом, я думаю, будет "Кама", - уточнил он.

Морозов отметил, что "Камаз" планирует запустить в России отдельный завод по производству "Кама-1" в 2024-2025 году. Автомобиль Zetta, в свою очередь, сейчас проходит процедуру сертификации.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о планах расширить правила предоставления субсидий на льготное автокредитование, включив в программу электромобили. Если документ будет принят, покупатели электромобилей смогут получить скидку в 25% от стоимости, но не более 625 тысяч рублей.