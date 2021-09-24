Что скрывают в России от пассажиров, пешеходов и автовладельцев

Но что мы видим изо дня в день на городских улицах, особенно в мегаполисах? Поток машин с абсолютным преобладанием личных авто, в которых всего один человек, он же водитель. Гораздо реже, если не брать в расчет такси, водитель и пассажир. В результате - заторы, пробки, нервное перенапряжение, неизбежные конфликты, опоздания, стресс. А в воздухе наших городов - букет автомобильных выхлопов, у проезжей части - чахнущие деревья и кустарники.

Ясно, что на вело все не пересядут. И стремительно ворвавшиеся в нашу жизнь электросамокаты - скорее, забава, новое развлечение для определенной части горожан. Заменой, а тем более всесезонной альтернативой личному авто и мотоциклу они точно не станут.

Где же выход для того, кто ищет такую альтернативу? Он есть. И это, как ни покажется банальным, общественный транспорт. Тут самое время присмотреться к опыту стран, где личный автомобиль давно - гораздо раньше, чем у нас - перестал быть предметом роскоши и самоутверждения, а существует и воспринимается как средство передвижения. И уже в этом, главном своем качестве достиг предела и побудил задуматься, как жить дальше и на чем передвигаться.

Вот, например, Люксембург. Это крохотное по российским меркам герцогство держит первое место в Евросоюзе по количеству автомобилей на тысячу жителей: в среднем по ЕС чуть больше 500, в Люксембурге - почти 700. Плюс - наплыв автовладельцев из соседних стран с целью заправиться здесь бензином и дизелем по более выгодным ценам.

Чтобы решительно избавиться от автомобильных пробок, власти Люксембурга уже в марте 2020-го сделали бесплатным весь общественный транспорт на своей территории. И не только для своих подданных. Проезд свободный и для всех туристов-иностранцев, а также - что важно! - для тех, кто приезжает в Люксембург на работу из соседних Бельгии, Франции, Германии. И только тем, кто пожелает ехать на поезде в вагоне первого класса, придется купить билет, уточняет портал "Европульс".

По тем же данным, Люксембург в своем порыве не одинок. Выбор в пользу общественного транспорта разными способами поощряют во многих странах и городах, причем не только в столицах. Далеко ходить не будем - возьмем для примера уже упомянутые Францию, Бельгию, Германию. В Париже с осени прошлого года сделали бесплатным общественный транспорт для всех, кому не исполнилось 18 лет. Расчет на то, чтобы дети, особенно старшеклассники, самостоятельно добирались в школу и обратно, а родителям не требовалось бы два раза в день поневоле становиться водителями.

В Брюсселе буквально в этом месяце стал свободным проезд в общественном транспорте для молодых людей в возрасте до 25 лет. Для тех, кому за 65, введены скидки на покупку билетов и рассматривается вариант сделать проезд бесплатным.

Еще дальше и куда более решительно пошли городские власти Любека в Германии. Всем автовладельцам в этом городе предложили… обменять свои водительские права на бесплатный годовой билет на автобус. Понятно, что откликнутся главным образом люди пожилые. На то и расчет: цена проездного на год примерно 600-650 евро. И такая сумма совсем не лишняя в бюджете пожилого человека или его семьи. При том что и на топливо не надо тратиться, на оплату парковки, техническое обслуживание, приобретение автостраховки.

Обмен водительских удостоверений на проездные билеты начнется в 2022 году, сообщили в мэрии Любека. И будет происходить в течение трех лет, чтобы можно было оценить результативность такой меры.

Какой еще есть опыт - малоизвестный или совсем для нас неведомый? С недавних пор в Праге не берут плату в автобусах и метро, когда в городе смог. А такие периоды случаются не редко. И чем меньше автомобилей выходит в подобные дни на улицы чешской столицы, тем быстрее очищается воздух.

В Мадриде появился бесплатный электробус, который ходит по центральным районам испанской столицы и снимает острую необходимость пробираться туда на личном авто или заказывать такси для одного человека.

В Бельгии, Германии, Франции, в большинстве других стран Евросоюза поставили перед собой вполне конкретную цель: сократить к 2030 году выбросы углекислого газа от легковых машин на 37,5% (по сравнению с уровнем 2019 года), от микроавтобусов и других среднегабаритных автомобилей - на 31%. Ради этого принялись активно развивать общественный транспорт и усиливать другие меры, чтобы сократить использование личных автомобилей.

В России и на всем постсоветском пространстве каких-то ярких подвижек в этом направлении не замечено. Хотя в Эстонии что-то подобное пытались сделать: в Таллине, а с 2018 года и на некоторых междугородних автобусных маршрутах были доступны бесплатные поездки, но - "только для граждан".

Тем временем

По данным упомянутого опроса ВЦИОМ, почти каждый второй (47%) заявил, что в его семье есть один автомобиль. Не менее двух машин - у 15% опрошенных. Не владеют личным авто более трети (38%).

Ежедневно общественным транспортом пользуется лишь каждый пятый из россиян, несколько раз в неделю - каждый шестой. Чаще других, что и понятно, это требуется тем, кто живет, работает или учится в крупных городах. В Москве и Петербурге почти каждый третий пользуется метро и наземным транспортом ежедневно или несколько раз в неделю.

Опрос проводился среди лиц, достигших 18 лет, когда гражданин РФ получает возможность оформить права на управление автомобилем.