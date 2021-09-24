Что такое выбег автомобиля и о чем он может рассказать

Движение накатом - один из самых информативных способов диагностики технических система автомобиля. Как правильно определить выбег машины и о чем он может рассказать ее владельцу?

Выбег автомобиля - это движение его по инерции с момента отключения двигателя и до полной остановки. Для того, чтобы максимально точно измерить этот показатель, нужно найти свободный участок дороги с ровным покрытием, без подъемов и спусков. Желательно, чтобы другого транспорта на этом участке не было. Например, подойдут тупиковые пути к крупным предприятиям: ночью там никого нет, а асфальт здесь бывает идеальным.

Тест лучше проводить в сухую погоду. После того, как автомобиль набрал скорость 50 км/час, нужно убрать ногу с педали. Если машина оборудована коробкой-автоматом, то ничего делать не нужно. Если механической - то включить нейтраль.

На выбег сильно влияет встречный или боковой ветер. Поэтому если дорога не защищена по сторонам деревьями или постройками, замерять движение автомобиля следует в обоих направлениях пути.

Отечественная легковушка показывает наименьший выбег примерно 450 метров. Дорогая иномарка - до 700, пишет aif.ru. Если путь, проделанный машиной до полной остановки, меньше, то стоит проверить технические узлы на предмет повреждений.

На снижение выбега влияет давление в шинах. При полуспущенных покрышках автомобиль будет вынужден потратить больше топлива, чтобы поддерживать привычный темп движения. Недостаток давления приводит к преждевременному износу шин. От этого падает управляемость автомобиля. Поэтому при снижении выбега стоит первым делом проверить колеса.

Еще один фактор, сказывающийся на выбеге - это настройки схода-развала. Правильный угол схождения обеспечивает устойчивость при движении машины на высокой скорости. А вот неправильный наклон заставит колесо тормозить. Определить его можно по износу протектора: если стерта внешняя сторона покрышки, то скорее всего развал колеса неточный.

Настройки схода-развала сбиваются при езде по плохим дорогам. А еще так бывает, если мастер неумело поставил какие-то детали подвески. Каждый ремонт автомобиля требует уточнения настроек.

На выбег автомобиля влияет и неисправность тормозных механизмов. Когда ослабла одна из колодок, она начинает "прикусывать" тормозной барабан. Автомобиль слышит команду замедлиться, и для того, чтобы ее побороть, нужно жечь топливо. Неисправность тормозов во время выбега можно заметить по небольшому уводу автомобиля в сторону.

КПД автомобиля заметно снижается при неисправности подшипников. Водитель может заметить характерное гудение во время езды, поскольку трение в ступице колеса в этом случае увеличивается. Когда автомобиль замедляет ход, то гул снижается. Если подшипник вовремя не заменить, может пострадать вся ступица. Гудеть могут и подшипники в коробке передач, от их неисправности растет нагрузка на трансмиссию.

Снизиться выбег может и из-за кривизны кузова. Как правило, геометрия меняется после сильной аварии. От удара реперные точки силового каркаса сдвигаются, из-за чего нарушается расположение узлов подвески. Исправить кривизну кузова невозможно, а точно настроить на нем углы схода и развала колес нереально. У машины снижается выбег, падает КПД, но что самое главное - она перестает быть безопасным транспортным средством.