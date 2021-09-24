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24.09.2021 12:29
Рубрика: Власть

Глава Генштаба РФ обсудил с коллегой из Пакистана военное сотрудничество

Текст: Юрий Гаврилов
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в пятницу встретился в Москве с председателем объединенного комитета начальников штабов Пакистана Надимом Разой. Военачальники говорили о двустороннем военном сотрудничестве.

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"Пакистан - одна из немногих стран, военное сотрудничество с которой в текущем году, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, проводится очень активно", - сказал Герасимов. Он выразил коллеге признательность за традиционно высокое пакистанское представительство в мероприятиях, организованных Минобороны РФ в 2021 году. Герасимов также поблагодарил пакистанского гостя за личное участие в активной фазе военного антитеррористического командно-штабного учения "Мирная миссия-2021" государств-членов ШОС и отправку на эти совместные маневры национального воинского контингента.

Начальник российского Генштаба особо отметил успешное взаимодействие двух стран в военно-морской области. Он напомнил, что в ходе пятого раунда российско-пакистанских штабных переговоров эксперты предметно обсудили в Санкт-Петербурге перспективы военно-морского сотрудничества. Известно, что отряд кораблей Черноморского флота РФ участвовал в многонациональном военно-морском учении "АМАН-2021", двусторонних флотских маневрах "Аравийский муссон-2021" и учении по противодействию пиратству в Аденском заливе. А экипаж фрегата ВМС Пакистана "Зульфикар" участвовал в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

В ходе беседы Герасимов и его пакистанский коллега также обменялись мнениями по ситуации в Афганистане.

Днем ранее начальник российского Генштаба провел двусторонние встречи с коллегами из Индии и Китая. Переговоры состоялись в рамках основного этапа антитеррористических учений стран ШОС "Мирная миссия-2021", проходящих на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области. В разговоре с начальником объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-полковником Ли Цзочэном Герасимов выразил признательность за традиционно высокое китайское представительство в мероприятиях, организованных Минобороны России в 2021 году. Схожая оценка российско-индийской военной кооперации была дана на встрече российского генерала с начальником штаба вооруженных сил Индии Бипином Раватом.

Власть Безопасность Армия В мире Ближний Восток Пакистан Правительство Минобороны Генштаб ВС РФ Учения "Мирная миссия" Ситуация в Афганистане

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