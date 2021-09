Little Big рассказали о своем всероссийском туре и новом альбоме

Популярная группа опять собирается ехать на гастроли. За лето у Little Big вышло несколько новых хитов, в частности, Mustache (совместно с победительницей "Евровидения"-2018 Неттой) и Turn It Up (с рэперами Oliver Tree и Tommy Cash). И вот теперь питерские музыканты хотят показать эти и другие премьеры в большой концертной программе.

К тому же у группы почти завершен новый альбом, презентации которого и будет посвящен предстоящий тур. Он получил название We Are Little Big - по по еще одному динамичному хиту панк-рейв квартета, сделанному уже вполне в духе культовых рокеров из Linkin Park.

- Мы постараемся сделать новое шоу незабываемым! - пока так кратко рассказал о предстоящих гастролях фронтмен группы Илья Прусикин. И предположил, что "зрители уже очень соскучились по рейву!"

Тур стартует 27 августа 2022 года в Калининграде и продлится около трех месяцев. За это время группа успеет выступить более чем в 25 городах. А завершатся гастроли 10 декабря на столичном стадионе "Мегаспорт", вмещающем около 18 тысяч зрителей.

Кстати

Во время пандемии и отмены больших стадионных концертов Little Big выступили в интернете. И это шоу одновременно смотрели более 4 миллионов посетителей.