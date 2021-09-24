Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности России и Беларуси

Президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в формате видеоконференции, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Закончился достаточно серьезный переговорный период с нашими белорусскими друзьями по поводу параметров дальнейшего строительства Союзного государства", - констатировал Владимир Путин. "Есть там и вопросы, касающиеся обеспечения безопасности наших стран в столь бурно меняющемся мире", - заметил он и предложил обсудить эту тему.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.