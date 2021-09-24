У бывшего главного строителя ФСИН обнаружили вид на жительство на Кипре

У столичных следователей появились вопросы к бывшему начальнику ФКУ "Управление строительства № 101 ФСИН России" Андрею Обрывину. Оказалось, что он, будучи чиновником, скрыл оформление вида на жительство в иностранном государстве.

Установлено, что в марте 2019 года Обрывин, имея недвижимость на территории островного государства Кипр, оформил себе вид на жительство в этой стране. "И в нарушение требований действующего законодательства по прибытии в РФ не подал соответствующее уведомление о получении ВНЖ в компетентные органы по месту проживания", - сообщили в управлении информации и общественных связей Следственного комитета России.

По данному факту было возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по статье 330.2 УК РФ "неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ вида на жительство иностранного государства".

Бывшему чиновнику грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 400 часов.

Отмечается, что выявить преступление сотрудникам СК помогли оперативники ФСБ России.

"В ближайшее время следователи приступят к проведению с фигурантом необходимых следственных действий", - заключили в СКР.

Напомним, экс-директор ФСИН России Александр Реймер в 2017 году был осужден за коррупционное преступление к 8 годам лишения свободы. Ему вменили хищение бюджетных средств при закупке электронных браслетов слежения. Весной прошлого года ему было отказано в условно-досрочном освобождении.

В конце 2020 года был задержан бывший замдиректора ФСИН Валерий Максименко. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-тюремщику грозит до 10 лет колонии.