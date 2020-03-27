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27.03.2020 16:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд в Калининграде не разрешил экс-главе ФСИН Реймеру выйти по УДО

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)

Калининградский областной суд отказал бывшему директору ФСИН России Александру Реймеру в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Прокурор обжаловал освобождение бывшего главы тюремного ведомства

Сейчас Реймер, осужденный в 2017 году на восемь лет лишения свободы за хищение государственных средств при закупке электронных браслетов слежения, отбывает срок в одной из колоний общего режима Калининградской области.

Реймер уже подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания неотбытой части наказания в мае прошлого года, и тогда Центральный районный суд Калининграда ему отказал. А второе аналогичное ходатайство тот же суд в феврале нынешнего года удовлетворил.

Прокурор, который изначально возражал против удовлетворения ходатайства об УДО, обжаловал это решение суда. Ущерб от неправомерных действий бывшего директора ФСИН до сих пор не возмещен, а за решеткой к настоящему моменту он провел около пяти лет вместо восьми.

Калининградский областной суд, рассмотрев представление прокурора и жалобу потерпевшего (в лице представителя ФСИН), постановление суда первой инстанции отменил, отказав в условно-досрочном освобождении.

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