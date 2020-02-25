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25.02.2020 10:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-директора ФСИН Александра Реймера освободили из колонии досрочно

Текст: Иван Петров
Центральный районный суд Калининграда постановил досрочно освободить из колонии бывшего директора ФСИН России Александра Реймера. Об этом во вторник сообщает пресс-служба суда.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Главный тюремщик страны ранее был приговорен к 8 годам лишения свободы за аферы, связанные с хищениями госсредств при закупке электронных браслетов слежения.

Отмечается, что решение об УДО было принято 20 февраля. Ранее просто о нем не сообщалось.

Освободившись сейчас, Реймер в общей сложности провел в заключении пять лет вместо назначенных восьми.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Экс-глава ФСИН Реймер признан виновным по делу о хищении

Стоит отметить, что суд не с первого раза удовлетворил ходатайство осужденного об УДО. В мае прошлого года суд отклонил аналогичное прошение.

Преступная группа, которую, по данным следствия, возглавлял Александр Реймер в 2010-2012 годах похитила более 1,2 миллиарда рублей. Эти средства были выделены тюремному ведомству из бюджета для закупок электронных браслетов, которые надевают на лодыжку домашним арестантам.

Установлено, что чиновники из ФСИН закупили устройства слежения в разы дороже рыночной цены. Вместо 19 тысяч рублей каждый браслет обошелся государству в 108-128 тысяч.

Задержали Реймера и его сообщников весной 2015 года и сразу же заключили под стражу. В июне 2017-го Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу ФСИН к восьми годам колонии общего режима, а также обязал выплатить штраф в 800 тысяч рублей. Двое других фигурантов получили также реальные, но меньшие сроки.

Апелляционная инстанция (Мосгорсуд) подтвердила приговор в части восьмилетнего срока для Реймера, но убрала штраф.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

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