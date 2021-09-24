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24.09.2021 05:52
Рубрика: Власть

Михаил Дегтярев вступил в должность губернатора Хабаровского края

Текст: Александр Филимоненко
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Михаил Дегтярев, одержавший победу на досрочных выборах главы Хабаровского края, вступил в должность губернатора. Торжественная церемония инаугурации состоялась в Хабаровском краевом музыкальном театре и транслировалась в соцсетях.

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Председатель крайизбиркома Денис Кузьменко вручил Михаилу Дегтяреву удостоверение губернатора. Затем избранный глава региона принес присягу.

"Я, Михаил Владимирович Дегтярев, клянусь при осуществлении полномочий губернатора Хабаровского края уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать интересы жителей Хабаровского края, соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, устав Хабаровского края и законы Хабаровского края", - сказал Дегтярев и получил знак высшего должностного лица края.

Напомним, в ходе досрочных выборов главы региона, прошедших с 17 по 19 сентября, Михаил Дегтярев набрал 56,81 процента голосов избирателей. Явка составила 43,82 процента.

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