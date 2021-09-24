Михаил Дегтярев вступил в должность губернатора Хабаровского края

Михаил Дегтярев, одержавший победу на досрочных выборах главы Хабаровского края, вступил в должность губернатора. Торжественная церемония инаугурации состоялась в Хабаровском краевом музыкальном театре и транслировалась в соцсетях.

Председатель крайизбиркома Денис Кузьменко вручил Михаилу Дегтяреву удостоверение губернатора. Затем избранный глава региона принес присягу.

"Я, Михаил Владимирович Дегтярев, клянусь при осуществлении полномочий губернатора Хабаровского края уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать интересы жителей Хабаровского края, соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, устав Хабаровского края и законы Хабаровского края", - сказал Дегтярев и получил знак высшего должностного лица края.

Напомним, в ходе досрочных выборов главы региона, прошедших с 17 по 19 сентября, Михаил Дегтярев набрал 56,81 процента голосов избирателей. Явка составила 43,82 процента.