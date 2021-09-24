СК завел дело после аварийной посадки вертолета санавиации в Ижевске

В Ижевске после жесткой посадки вертолета санитарной авиации заведено уголовное дело. Об этом сообщили в Центральном межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России.

Дело возбуждено по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Сейчас допрашиваются свидетели, изучается летная документация и уже назначен ряд экспертиз. Будут проанализированы действия пилота и проверено техническое состояние вертолета. В СК пояснили, что лишь после проведения всех необходимых следственных действий можно будет сделать вывод о причинах происшествия и виновности тех или иных лиц.

Сегодня днем в Министерстве здравоохранения региона до завершения расследования причин происшествия отменили все полеты санитарной авиации на территории республики .

23 сентября вертолёт санавиации, принадлежащий АО "Русские вертолётные системы", завершая полёт по маршруту Можга - Ижевск, совершил жесткую посадку на гараж первой республиканской клинической больницы. В результате воздушное судно частично разрушилось. На борту находились четыре человека, один из которых получил незначительную травму. Пациент с острым коронарным синдромом не пострадал. Его прооперировали сразу после происшествия.

Накануне глава правительства Удмуртии заявил, что причиной воздушного инцидента мог стать боковой ветер.