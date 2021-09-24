В Удмуртии после ЧП с вертолетом приостановили работу санавиации

Санитарная авиация в Удмуртии временно прекратила работу. Полеты приостановлены до окончания расследования причин жесткой посадки вертолета с пассажирами - подтвердили в министерстве здравоохранения республики.

В ближайшее время пациентов из районов будут доставлять в центральные больницы региона только наземным транспортом, сообщили в ведомстве. Решение о возобновлении сотрудничества с авиакомпанией, предоставлявшей услуги по медицинской перевозке, тоже примут после завершения следствия. Сейчас с причинами воздушного инцидента разбираются сотрудники Удмуртской транспортной прокуратуры и следственного комитета.

ЧП произошло в четверг 23 сентября. Вертолет "Ансат" компании "РВС", перевозивший четырех человек из Можги в Ижевск, не долетел по спецплощадки 1 РКБ и совершил жесткую посадку на крыше гаража больницы. На борту находились пилот, врач, фельдшер и пациент. Фельдшер получила легкую черепно-мозговую травму. Остальные не пострадали. Пациента с острым коронарным синдромом прооперировали сразу после происшествия. Предварительной причиной инцидента назвали сильный боковой ветер.

Добавим, что санавиация в Удмуртии возобновила работу только в сентябре. Тогда минздрав региона заключил новый договор с предприятием "Русские вертолетные системы". С прежним партнером, компанией "СКОЛ", республика прекратила сотрудничество в июле, после того как Росавиация лишила 35 судов этого перевозчика сертификата на полеты.