Студенты из Ирака рассказали, как помогали раненым в вузе Перми

Студенты пермского университета Ашраф Разук и Абдулла Обаид помогали раненым во время нападения на кампус, один из них сам получил ранение. Об этом сообщили в вузе.

Ашраф Разук учится на третьем курсе химфака на фармацевта. Он услышал стрельбу и заметил падающую девушку. Сразу бросился к ней и выяснил, что та просто испугалась. Ашраф взвалил ее на себя и отнес в безопасное место.

Также он увидел раненого в ногу парня, перевязал его и вызвал скорую помощь. Потом ему сказали, что ранили его друга Абдуллу Обаида. Ашраф прибежал к нему и тоже вызвал врачей. Оказалось, что Обаид закрыл собой девушку от выстрела и получил огнестрельное ранение обеих ног. Сейчас он находится в больнице.

Напомним, что что 20 сентября студент-первокурсник открыл стрельбу в университетском кампусе. При этом пострадали 47 человек, шестеро погибли.