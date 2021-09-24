МАК озвучил первые результаты расследования авиаинцидента под Томском

Международный авиационный комитет опубликовал промежуточные результаты расследования авиакатастрофы под Томском, где пилоты посадили в болото самолет с двумя отказавшими двигателями.

Историю с потерпевшим крушение Ан-28 многие до сих пор называют настоящим чудом. Самолет с 15 пассажирами на борту, вылетевший 16 июля из томского аэропорта в город Кедровый, пропал с радаров практически сразу после набора высоты. Аварийный радиомаяк засекли в Бакчарском районе - в глухом лесном массиве. Спасатели готовились к наихудшему варианту. Однако оказалось, что при жесткой посадке и капотировании выжили все. Самолет фактически прорубил просеку в лесу - цеплял верхушки деревьев и срезал болотный мох, при остановке опрокинулся вверх шасси и перевернулся. Но никто из пассажиров и членов экипажа серьезно не пострадал.

Комиссия по расследованию авиационного происшествия изучила всю имеющуюся на данный момент фактическую информацию о случившемся, результаты расшифровки и анализа бортовых и наземных объектов контроля и другие материалы. И судя по предварительному отчету экспертов, без чуда здесь действительно не обошлось.

Самолет Ан-28 RA-28728, принадлежащий авиакомпании ООО "Сибирская легкая авиация", был изготовлен в Республике Польша еще в 1990 году и летал на остатке ресурса. Через шесть месяцев машину-пенсионерку должны были полностью снять с эксплуатации.

- Все компоненты воздушного судна с ограниченным ресурсом и сроком службы имели остаток ресурса и срока службы, - отмечают эксперты.

В то же время жалоб на техническое состояние самолета не поступало. Все системы воздушного судна были заправлены ГСМ и спецжидкостями, количество топлива, масла и гидрожидкости соответствовало установленным нормам и заданию на полет.

Регулярный пассажирский рейс СЛ42 по маршруту "Кедровый - Томск" выполнялся согласно заявке на использование воздушного пространства, поданной накануне. Однако эксперты установили, что за сутки до ЧП экипаж выполнил десять полетов! При этом пилоты практически не отдыхали. Можно сказать, что они тоже летали на остатке ресурса.

По показаниям командира воздушного судна, экипаж добирался из Магадана до Томска почти одиннадцать часов. Более пяти часов они ехали на такси из Новосибирска.

- По прибытии в город Томск время для отдыха КВС и второму пилоту не было предоставлено, - сообщает Международный авиационный комитет.

Согласно внутренним правилам авиакомпании, время перемещения члена экипажа в качестве пассажира по заданию эксплуатанта включается в рабочее время. Однако фактически пилоты постоянно находились в пути.

Удивительно, что в таких экстремальных условиях они смогли мобилизовать все ресурсы, сосредоточится и не допустить ошибок.

Расследование подтвердило, что в небе у Ан-28 действительно обледенели сразу два двигателя. Уже на высоте 2400 - 2600 метров командир экипажа Анатолий Прытков отметил образование льда на металлических элементах, расположенных на переднем стекле. Сначала самовыключился правый двигатель, потом левый. Запустить их не удалось.

- В общей сложности бортовой параметрический регистратор зарегистрировал по три безуспешных попытки запуска каждого двигателя, - утверждают эксперты.

На высоте 300 метров экипаж начал поиск площадки для вынужденной посадки и в считаные секунды успел посадить Ан-28. Это был его последний полет - самолет разрушен и восстановлению не подлежит.

В авиакомпании "СиЛА" началась проверка по соблюдению режима труда и отдыха летного состава. После инцидента МАК также рекомендовал провести проверку двигателей на всех эксплуатируемых Ан-28. Легкий двухмоторный турбовинтовой самолет активно использовался в советское время на местных воздушных линиях. Сегодня Ан-28 на регулярных пассажирских перевозках практически не летают. Но в авиакомании "СиЛА" этот самолет по-прежнему считают одной из самых надежных машин в условиях сибирской глубинки. В парке "СиЛы" имеются три борта Ан-28. Еще несколько бортов работают на Камчатке.

Окончательные выводы по авиапроишествию под Томском комиссия сделает позже.