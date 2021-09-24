МАК озвучил первые результаты расследования авиаинцидента под Томском

Новости

Путин 25 сентября встретится с лидерами партий и избранными губернаторами 13:07
С 1 февраля ряду категорий граждан проиндексируют ежемесячные выплаты 13:07
Игорь Руденя вступил в должность губернатора Тверской области 13:03
Памфилова: Признаны недействительными 0,004% бюллетеней 13:02
Голикова рассказала о выплатах для классных руководителей в школах 13:00
Памфилова: Никаких правонарушений на ДЭГ не было 12:53
Венедиктов: В Москве не нашли ошибок при расшифровке итогов ДЭГ 12:50
Памфилова назвала работающим институт сбора подписей 12:48
Голикова: На пособия по безработице будет выделено около 64 млрд рублей 12:47
Тишковец объяснил гибель туристов на Эльбрусе "черной метелью" 12:41
РФПИ: Однокомпонентная вакцина "Спутник лайт" одобрена в Египте 12:32
Глава Генштаба РФ обсудил с коллегой из Пакистана военное сотрудничество 12:29
В Москве в квартире найдены тела парня и девушки 12:22
Эндокринологи развеяли миф о влиянии вакцинации на детородную функцию 12:20
ОП не нашла нарушений в системе онлайн-голосования 12:17
Оперштаб: В Москве выявлено 2 893 новых случая COVID-19 12:16
В Росстате рассказали, о чем спросят россиян во время переписи населения 12:14
Мосгоризбирком: Жалоб на онлайн-голосование не поступало 12:13
Мультфильм о Супер Марио с голосом Криса Прэтта выйдет в декабре 2022 12:07
Россельхознадзор выявил вирусы во фруктах и помидорах из Турции 12:05
Москвичи выстроились в очередь за новым iPhone 12:02
На Эльбрусе погибли туристы из Петербурга, Якутска и Екатеринбурга 11:57
В Петербурге региональный маткапитал разрешили тратить на ремонт дачи 11:51
РФ и страны АСЕАН обсудили сотрудничество в информационной безопасности 11:48
СК выяснил, какие подростки могут совершить нападения на учебные заведения 11:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
24.09.2021 12:55
Рубрика: Экономика

МАК озвучил первые результаты расследования авиаинцидента под Томском

Текст: Наталья Граф
Международный авиационный комитет опубликовал промежуточные результаты расследования авиакатастрофы под Томском, где пилоты посадили в болото самолет с двумя отказавшими двигателями.

Историю с потерпевшим крушение Ан-28 многие до сих пор называют настоящим чудом. Самолет с 15 пассажирами на борту, вылетевший 16 июля из томского аэропорта в город Кедровый, пропал с радаров практически сразу после набора высоты. Аварийный радиомаяк засекли в Бакчарском районе - в глухом лесном массиве. Спасатели готовились к наихудшему варианту. Однако оказалось, что при жесткой посадке и капотировании выжили все. Самолет фактически прорубил просеку в лесу - цеплял верхушки деревьев и срезал болотный мох, при остановке опрокинулся вверх шасси и перевернулся. Но никто из пассажиров и членов экипажа серьезно не пострадал.

Фото: Кадр видео YouTube
Под Томском нашли пропавший с радаров самолет Ан-28

Комиссия по расследованию авиационного происшествия изучила всю имеющуюся на данный момент фактическую информацию о случившемся, результаты расшифровки и анализа бортовых и наземных объектов контроля и другие материалы. И судя по предварительному отчету экспертов, без чуда здесь действительно не обошлось.

Самолет Ан-28 RA-28728, принадлежащий авиакомпании ООО "Сибирская легкая авиация", был изготовлен в Республике Польша еще в 1990 году и летал на остатке ресурса. Через шесть месяцев машину-пенсионерку должны были полностью снять с эксплуатации.

- Все компоненты воздушного судна с ограниченным ресурсом и сроком службы имели остаток ресурса и срока службы, - отмечают эксперты.

В то же время жалоб на техническое состояние самолета не поступало. Все системы воздушного судна были заправлены ГСМ и спецжидкостями, количество топлива, масла и гидрожидкости соответствовало установленным нормам и заданию на полет.

Регулярный пассажирский рейс СЛ42 по маршруту "Кедровый - Томск" выполнялся согласно заявке на использование воздушного пространства, поданной накануне. Однако эксперты установили, что за сутки до ЧП экипаж выполнил десять полетов! При этом пилоты практически не отдыхали. Можно сказать, что они тоже летали на остатке ресурса.

По показаниям командира воздушного судна, экипаж добирался из Магадана до Томска почти одиннадцать часов. Более пяти часов они ехали на такси из Новосибирска.

- По прибытии в город Томск время для отдыха КВС и второму пилоту не было предоставлено, - сообщает Международный авиационный комитет.

Согласно внутренним правилам авиакомпании, время перемещения члена экипажа в качестве пассажира по заданию эксплуатанта включается в рабочее время. Однако фактически пилоты постоянно находились в пути.

Удивительно, что в таких экстремальных условиях они смогли мобилизовать все ресурсы, сосредоточится и не допустить ошибок.

Расследование подтвердило, что в небе у Ан-28 действительно обледенели сразу два двигателя. Уже на высоте 2400 - 2600 метров командир экипажа Анатолий Прытков отметил образование льда на металлических элементах, расположенных на переднем стекле. Сначала самовыключился правый двигатель, потом левый. Запустить их не удалось.

Фото: Телеграм-канал врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева/ТАСС
При крушении самолета Ан-26 под Хабаровском погиб весь экипаж

- В общей сложности бортовой параметрический регистратор зарегистрировал по три безуспешных попытки запуска каждого двигателя, - утверждают эксперты.

На высоте 300 метров экипаж начал поиск площадки для вынужденной посадки и в считаные секунды успел посадить Ан-28. Это был его последний полет - самолет разрушен и восстановлению не подлежит.

В авиакомпании "СиЛА" началась проверка по соблюдению режима труда и отдыха летного состава. После инцидента МАК также рекомендовал провести проверку двигателей на всех эксплуатируемых Ан-28. Легкий двухмоторный турбовинтовой самолет активно использовался в советское время на местных воздушных линиях. Сегодня Ан-28 на регулярных пассажирских перевозках практически не летают. Но в авиакомании "СиЛА" этот самолет по-прежнему считают одной из самых надежных машин в условиях сибирской глубинки. В парке "СиЛы" имеются три борта Ан-28. Еще несколько бортов работают на Камчатке.

Окончательные выводы по авиапроишествию под Томском комиссия сделает позже.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск Авиакатастрофы

Главное сегодня

Следователи на Камчатке возбудили дело по факту крушения вертолета Ка-27
Булаев: Результаты ДЭГ корректно отражают итоги выборов во всех регионах
За сутки в России подтверждено 21 379 случаев COVID-19 в 85 регионах
Бастрыкин связал нападения на учебные заведения с влиянием интернета
Цена на нефть марки Brent рекордно поднялась до значений 2018 года
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить