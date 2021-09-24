Гид рассказал о причинах трагедии с альпинистами на Эльбрусе

Причиной несчастного случая, из-за которого погибли и пострадали альпинисты на Эльбрусе, стала халатность гидов и пренебрежение графиком восхождения. Об этом "РГ" рассказал один из горных проводников, который сейчас находится на горе.

- Мы встретили эту группу, так как совершали восхождения в один день. Они сильно задерживались. Мы их обогнали на спуске. В тот момент с ними все было в порядке. Должно быть, происшествие случилось позже, - сказал собеседник "РГ".

Он отметил, что судя по тому, что группу ищут на высоте в 5400 метров, практически у самой вершины (высота Эльбруса 5642 м - прим. "РГ"), говорит о том, что альпинисты начали спуск с сильным запозданием.

- Насколько мне известно, у руководителя группы нет альпинистского опыта. К тому же два гида на группу в 23 человека - это очень мало. Их должно было быть как минимум четверо, - добавил он.

Ранее сообщалось, что 40 спасателей ищут группу из 19 человек, которая подала сигнал бедствия с высоты около 5400 метров. Один из участников восхождения сломал ногу. На данный момент найдены 17 из них. Трое скончались.