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24.09.2021 15:11
Рубрика: Происшествия

Появилось видео, снятое за день до гибели пяти альпинистов на Эльбрусе

Текст: Роман Кияшко

Накануне трагического восхождения на Эльбрус группы из 19 человек было ясно, что погода на горе неблагоприятная. Это следует из видео, которое снял гид Игорь Даньков за день до трагедии.

Фото: ТАСС
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На опубликованных кадрах видно, что уже 22 сентября погода на склоне горы была плохая. Шел снег и дул сильный ветер. Тем не менее ночью, примерно в 02.00, группа отправилась на восхождение.

Во второй половине дня на Эльбрусе разыгралась снежная буря, резко упало давление, подул ураганный ветер до 70 метров в секунду, а температура упала до 20 градусов мороза.

В результате из 19 человек погибли пятеро. Одной девушке стало плохо вскоре после того, как группа достигла вершины. На спуске она потеряла сознание и скончалась. Двоих эвакуированных уже ночью к канатной дороге также не удалось спасти - не приходя в сознание, они погибли. Мертвыми позже обнаружили еще двоих альпинистов на высоте более пяти тысяч метров.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.

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