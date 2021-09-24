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24.09.2021 10:46
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело о гибели пяти альпинистов на Эльбрусе

Текст: Роман Кияшко (Кабардино-Балкария)

По факту смерти пяти альпинистов на Эльбрусе возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК РФ по Кабардино-Балкарии.

Фото: ТАСС
Хронология событий: Стали известны подробности ЧП на Эльбрусе

Напомним, 23 сентября группа из 19 человек попала в ЧП. Во время подъема одной из участниц восхождения стало плохо, позже она погибла. Другой альпинист сорвался со склона и сломал ногу. Восходители остались на горе, где разыгралась снежная буря с порывами ветра до 40 метров в секунду и температурой до -20 градусов. В результате погибли пять человек, 11 находятся в больнице.

По предварительным данным, причиной смерти альпинистов стало переохлаждение. Тела двоих погибших осматривают следователи. Еще трое скончавшихся находятся на склоне Эльбруса на высоте более пяти тысяч метров.

По факту случившегося возбуждено уголовное по части третьей статьи 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Хронология событий: Стали известны подробности ЧП на Эльбрусе

Текст: Роман Кияшко (Кабардино-Балкария)

Небывалый шторм и срыв альпинистов на склоне стали причиной смерти пятерых человек на Эльбрусе. Об этом рассказал старший гид Денис Алимов компании, которая организовывала восхождение.

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Он также восстановил хронологию событий. По его словам, на вершину высочайшей горы Европы 23 сентября 16 участников восхождения и четыре гида вышли примерно к 10 часам утра. В этот момент девушке стало плохо, и один из организаторов начал ее спускать вниз к седловине.

- Группа пошла дальше к вершине, Игорь Даньков стал спускать девушку. Через 10-15 минут резко упало давление, ветер стал дул снизу вверх и разразился небывалый шторм, видимость из-за плотного снега была не более полуметра, - говорится в сообщении.

Через час после спуска, девушка, почувствовавшая себя плохо, скончалась. Гид, ее сопровождавший, ждал остальную группу до трех часов дня, но сверху никто не спускался. Тогда он принял решение спускаться самостоятельно. Он первый сообщил в МЧС о происшествии.

- Оставшиеся 3 гида разделили группу на "быстрых" и "медленных", чтобы избежать массового замерзания. Во время спуска с плато на Седловину произошел срыв связки, один из участников сломал ногу, движение вниз еще больше замедлилось. От переохлаждения на тропе умерло еще два участника, - рассказывает Денис.

Еще два альпиниста погибли возле станции канатной дороги Гара-Баши, так и не придя в сознание. 11 человек доставлены в больницу с переломами и обморожениями.

По данным МЧС, поисково-спасательные работы на Эльбрусе завершились ночью, в 2.45. так образом восходители, попавшие в ЧП, провели на горе более суток.

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