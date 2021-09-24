Тела трех погибших альпинистов остались на склоне Эльбруса

Тела трех из пяти альпинистов, погибших на склоне Эльбруса в ночь с 23 на 24 сентября, все еще остаются на горе. Об этом "РГ" сообщили в экстренных службах СКФО.

Осложняют работу спасателей по транспортировке тел плохая погода - как и в ночь трагедии на Эльбрусе дует сильный ветер и идет снег. Предположительно, скончавшихся восходителей транспортируют вниз в течение пятницы.

- Сейчас на склоне горы очень сложные погодные условия. Ветер не стихает. В такой ситуации высок риск и для спасателей. Как только метеоусловия позволят, поисковая операция продолжится, - заявил собеседник "РГ".

Напомним, 23 сентября группа из 19 человек попала в ЧП. Во время подъема одной из участниц восхождения стало плохо, позже она погибла. Другой альпинист сорвался со склона и сломал ногу. Восходители остались на горе, где разыгралась снежная буря с порывами ветра до 40 метров в секунду и температурой до -20 градусов. В результате погибли пять человек, 11 находятся в больнице.