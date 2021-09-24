Новости

Вышел трейлер цифрового релиза "Зоны 414" 14:35
Шон Бин и Никола Уокер снимутся в новом сериале BBC 13:53
Умер актер из "Санта-Барбары" Бэзил Хоффман 13:37
Вышел трейлер российской комедии "Друг на продажу" 13:33
Умер актер из "Команды "А" Тим Доннелли 13:23

Сериал "Девчонки из Дерри" закроется после третьего сезона

Новости
    24.09.2021, 13:47
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Полюбившаяся многим гротескная сатирическая драма о взрослении в неспокойной Северной Ирландии девяностых "Девчонки из Дерри" (Derry Girls) закроется после третьего сезона. Об этом сообщает портал Digital Spy.

Фото: KION
Чего ждать от нового российского молодежного сериала "Шестнадцать+"

Но есть и хорошие новости - британский Channel 4, на котором транслируется сериал, наконец-то приступил к съемкам сезона, которые раз за разом откладывались из-за коронавирусных ограничений и других обстоятельств.

Сценарист Лиза МакГи ("Белая королева", "Ирландцы в Лондоне", "Обманутая") рассказала о том, что это решение не является неожиданностью ни для кого из непосредственных участников проекта - Эрин, Клэр, Орла, Мишель и Джеймс растут - и медленно, но верно расстаются с беззаботностью юности и входят во взрослую жизнь. А это уже совершенно другая история.

Зато актриса Луиза Харланд (Орла МакКул) не преминула сообщить о некоторых немаловажных деталях - недавно она получила сообщение от Лизы МакГи о том, что она "только что закончила писать кое-что абсолютно уморительное". Однако сценарист этим и ограничилась, предоставив актерскому составу (а теперь и зрителям) гадать, о чем может идти речь.

Новости

Вышел трейлер триллера про маньяка "Казнь" с Юлией Снигирь 13:18
Netflix приобрел права на экранизацию произведений Роальда Даля 13:10
Мультфильм о Супер Марио с голосом Криса Прэтта выйдет в декабре 2022 12:07
Вышел трейлер "Кошачьих миров Луиса Уэйна" с Камбербэтчем 11:58
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ The CW Network
Трейлер: еще один культовый злодей появится в сериале "Бэтвумен" 11:26
Умер режиссер комедии с Джулией Робертс "Ноттинг Хилл" Роджер Мишелл 10:36
"КиноПоиск" экранизирует детективные бестселлеры Майка Омера 23.09.2021
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер драмы "Спенсер: тайна принцессы Дианы" 11:38
Дэниел Крэйг получил воинское звание Джеймса Бонда 23.09.2021
Исследование: что россияне смотрели летом 23.09.2021
⧣ драма
Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел трейлер красочного итальянского сериала "Луна-парк" от Neflix 23.09.2021
Актер Петтер Веннерёд умер перед своим днем рождения 23.09.2021
Вышел трейлер с кадрами из "Миротворца" и нового "Секса в большом городе" 22.09.2021