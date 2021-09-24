Сериал "Девчонки из Дерри" закроется после третьего сезона

Полюбившаяся многим гротескная сатирическая драма о взрослении в неспокойной Северной Ирландии девяностых "Девчонки из Дерри" (Derry Girls) закроется после третьего сезона. Об этом сообщает портал Digital Spy.

Но есть и хорошие новости - британский Channel 4, на котором транслируется сериал, наконец-то приступил к съемкам сезона, которые раз за разом откладывались из-за коронавирусных ограничений и других обстоятельств.

Сценарист Лиза МакГи ("Белая королева", "Ирландцы в Лондоне", "Обманутая") рассказала о том, что это решение не является неожиданностью ни для кого из непосредственных участников проекта - Эрин, Клэр, Орла, Мишель и Джеймс растут - и медленно, но верно расстаются с беззаботностью юности и входят во взрослую жизнь. А это уже совершенно другая история.

Зато актриса Луиза Харланд (Орла МакКул) не преминула сообщить о некоторых немаловажных деталях - недавно она получила сообщение от Лизы МакГи о том, что она "только что закончила писать кое-что абсолютно уморительное". Однако сценарист этим и ограничилась, предоставив актерскому составу (а теперь и зрителям) гадать, о чем может идти речь.