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24.09.2021 15:05
Рубрика: Легковые авто

Tesla больше не будут таранить медиков и полицейских на автопилоте

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

Неоднократно происходили случаи, когда Tesla, находясь в режиме автопилота, врезалась в машины полицейских и медицинских служб несмотря на то, что они стояли с включенными проблесковым и маячками. В компании обновили программное обеспечение, и теперь машины корректно распознают патрульные машины и экипажи скорой.

Фото: tesla.com
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Правда, Tesla об этом официально не заявила. Новую функцию обнаружения сигналов машин спецслужб в инструкции по эксплуатации нашёл пользователь Twitter под ником Analytic.eth.

"Если Model 3/Model Y обнаруживают сигнальные огни во время использования автоматического управления на шоссе, то скорость автоматически снижается, на сенсорном экране появляются сообщения, в которых содержится предупреждение о замедлении и необходимости держать руки на руле, сопровождающиеся звуковым сигналом. Когда маячки перестанут работать или останутся позади, то произойдёт восстановление крейсерской скорости. Также возобновить скорость можно при помощи нажатия на педаль акселератора", - говорится в обновлённой версии руководства по эксплуатации к некоторым моделям Tesla.

В документе не уточняется, в каком режиме должны работать сигнальные огни - в режиме стробоскопа или обычном, но чётко предписывается необходимость в контроле за системой со стороны водителя.

Tesla занялась обновлением ПО для электрокаров лишь после того, как Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) начало проверку по ряду аварий с машинами спецслужб.

#Tesla