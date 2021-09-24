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24.09.2021 18:30
Рубрика: Долги и кредиты

В Минпромторге допустили появление новых категорий льготного автокредитования

Текст: Матвей Линник
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Минпромторг не исключает введения новых категорий льготного автокредитования, однако появиться они могут не раньше 2023 года. Об этом рассказал глава ведомства Денис Мантуров.

Фото: Александр Корольков
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"На следующий год - нет, а там посмотрим. Мы не исключаем. Мы должны посмотреть, как будет складываться в целом ситуация на рынке автопрома. Не раньше 2023 года", - цитирует министра ТАСС.

Ранее Мантуров заявил, что Минпромторг не будет возобновлять программу льготного автокредитования в этом году, а по следующему году решение еще не принято.

Напомним, льготные кредиты на покупку автомобиля предоставлялись работникам государственных медицинских учреждений, семьям с одним ребенком, гражданам, сдавшим свои автомобили старше шести лет в trade-in и тем, кто приобретает машину впервые. Кроме того, Минпромторг допустил включение в программу льготного автокредитования учителей.