В Минпромторге допустили появление новых категорий льготного автокредитования

Минпромторг не исключает введения новых категорий льготного автокредитования, однако появиться они могут не раньше 2023 года. Об этом рассказал глава ведомства Денис Мантуров.

"На следующий год - нет, а там посмотрим. Мы не исключаем. Мы должны посмотреть, как будет складываться в целом ситуация на рынке автопрома. Не раньше 2023 года", - цитирует министра ТАСС.

Ранее Мантуров заявил, что Минпромторг не будет возобновлять программу льготного автокредитования в этом году, а по следующему году решение еще не принято.

Напомним, льготные кредиты на покупку автомобиля предоставлялись работникам государственных медицинских учреждений, семьям с одним ребенком, гражданам, сдавшим свои автомобили старше шести лет в trade-in и тем, кто приобретает машину впервые. Кроме того, Минпромторг допустил включение в программу льготного автокредитования учителей.