Мантуров не исключил возможность выдачи льготных автокредитов учителям

В программу льготного автокредитования могут быть включены учителя. С таким предложением выступил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мы рассматриваем такую возможность уже в следующем году", - отметил он в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

Таким образом, учителя смогут поучаствовать в программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Благодаря им можно получить скидку от 10 до 25 процентов при покупке нового автомобиля, произведенного в России. Также машина должна стоить не дороже 1,5 миллиона рублей.

Приобрести автомобиль на льготных условиях могут работники государственных медицинских учреждений, семьи с одним ребенком, граждане, сдавшие свои автомобили старше шести лет в trade-in и те, кто приобретает машину впервые.

Денис Мантуров добавил, что в 2022 году планируется выделить на программу льготного автокредитования около 5 миллиардов рублей.