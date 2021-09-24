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24.09.2021 17:25
Рубрика: Легковые авто

В России с 2024 года будут производить электромобили для маломобильных групп

Текст: Матвей Линник

Компания "Автотор" в 2024 году наладит производство электромобилей для маломобильных групп. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Фото: Олеся Курпяева
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"Сегодня Владимир Иванович (Щербаков, основатель "Автотора" - Прим.ред.) проинформировал нас о том, что с 2024 года будет обеспечено производство именно электромобилей для маломобильных групп", - сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее замглавы Минпромторга Александр Морозов сообщил, что в России в ближайшие два-три года наладят производство электромобилей трех брендов. Речь идет о проекте "Моторинвеста", "Кама-1" и Zetta.