В России с 2024 года будут производить электромобили для маломобильных групп

Компания "Автотор" в 2024 году наладит производство электромобилей для маломобильных групп. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Сегодня Владимир Иванович (Щербаков, основатель "Автотора" - Прим.ред.) проинформировал нас о том, что с 2024 года будет обеспечено производство именно электромобилей для маломобильных групп", - сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее замглавы Минпромторга Александр Морозов сообщил, что в России в ближайшие два-три года наладят производство электромобилей трех брендов. Речь идет о проекте "Моторинвеста", "Кама-1" и Zetta.