Volvo упростила логотип вслед за Lada и попала под шквал критики

Компания Volvo представила новую версию фирменного логотипа, который максимально упростили, в первую очередь, этого требуют цифровые сервисы и приложения. Новые автомобили получат такие шильдики нескоро.

От трёхмерным логотипов отказались и постепенно перейдут на новые Volkswagen, BMW, Kia, GM, Renault и Nissan. Теперь смена айдентики происходит у Volvo. Начнут с медиа и шоу-румов, а модели шведской компании примерят их, по неофициальной информации, только в 2023 году.

Логотип лишился фона, на котором в кругу размещалась надпись - название бренда. Сама окружность прерывается в месте стрелки. Все линии стали тоньше и не имеют трёхмерного эффекта.

Традиционно всё новое получает огромную порцию критики. Так, в отношении новой версии высказываются очень резко. Например, кто-то предложил поменять директора компании вместо того, чтобы заниматься рисованием картинок, а кто-то назвал новый лого Volvo "катастрофическим примером "плоского" дизайна".

"Я продам свой Volvo, если вы оставите это", "Смелый ход - загрузить черновик лого, но когда уже финальная версия?", "Ваш логотип ещё никогда не был таким Volkswagen", - пишут пользователи в Facebook под постом с изображением нового логотипа Volkswagen.

Недавно о смене логотипа сообщила марка Lada, однако фирменная ладья в овале на автомобилях не появится, а предназначена только для рекламных материалов и оформления дилерских центров.