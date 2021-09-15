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15.09.2021 15:05
Рубрика: Российский автопром

Бренд Lada сменил логотип, который не появится на автомобилях марки

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В эпоху цифровизации многие бренды уходят в своих логотипах и фирменных шрифтах от сложного 3D-дизайна, переводя всю айдентику в двухмерную плоскость - она проще для восприятия, в особенности на цифровых платформах. О смене лого сообщила марка Lada.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
Самая дешевая Lada опять подорожает. Второй раз за две недели

В видео рекламной кампании, запущенной в поддержку бесплатной диагностики, выгодных условий на фирменные аксессуары и рассрочки на сервис, впервые был использован новые двухмерные логотип и шрифт написания названия бренда. Новую форму лого в компании охарактеризовали как "более простую <…> с плавными и чистыми линиями".

На АвтоВАЗе особенно подчеркнули тот факт, что у компании "нет планов по изменению логотипов Lada, устанавливаемых на автомобили или используемых на фасадах дилерских центров. Обновлённый лого будет применяться только в коммуникационных материалах".

Недавно свои новые логотипы представили марка-побратим Lada - Dacia, а также материнская для обоих компания Renault: фирменный ромб в новом начертании дебютировал на электрохэтчбеке Megane E-Tech Electric.

#Lada